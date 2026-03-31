El técnico promete una peregrinación de 2.500 km andando

Por qué las expulsiones de la jornada 33 en LALIGA Hypermotion no se cumplen en la siguiente: hay dos excepciones

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José Juan Romero no se esconde: meter a la AD Ceuta en playoff de ascenso sería una proeza. El técnico pasó este lunes por sala de prensa antes del partido ante el Burgos CF, que se disputará entre semana, como toda la jornada 33 de LaLiga Hypermotion. Actualmente, el equipo ceutí ocupa la novena posición de la tabla con 47 puntos, a sólo 4 puntos de un Castellón que ocupa el sexto puesto. Es decir, que hay opciones reales de alcanzar ese playoff.

Por contra, el entrenador de momento se mantiene cauto. Muy cauto. "El objetivo es seguir compitiendo, seguir ganando partidos y quedar lo más arriba posible porque no va a haber ningún tipo de relajación por una cosa o por otra", declaró este lunes cuando le preguntaron por la opción de quedar entre los seis primeros.

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Y ahí, en ese análisis sobre un posible ascenso, lanzó una curiosa promesa: "Si este equipo juega el playoff, yo me voy andando a Roma. Vamos a ser muy realistas y el objetivo es el que es, sin querer mirar para arriba y vender motos".

La promesa de José Juan Romero en el Ceuta de 2.500 kilómetros

José Juan Romero ya fue el gran artífice del ascenso a Segunda del Ceuta nada menos que 45 años después. Con 47 puntos en su casillero, la permanencia está virtualmente asegurada, por lo que se avecina un final de temporada bastante tranquilo para el club. "Cada día se está haciendo más grande el club, la ciudad y todo, y en gran parte por su equipo de fútbol y por su extraordinaria temporada", destacó el técnico en la misma comparecencia.

Disputar el playoff de ascenso no es una quimera, ni mucho menos. Si eso sucediera, habría que ver si José Juan es capaz de cumplir la promesa, que incluiría una caminata de nada menos que 2.500 kilómetros andando hasta la capital italiana.