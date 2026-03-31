El fichaje de Lucas Pérez por el Cádiz CF está en el aire: negociación estancada y un gran hándicap

El delantero negocia directamente con Manuel Vizcaíno, pero su incorporación no está cerrada

La dura realidad del Cádiz CF con el fichaje de Lucas Pérez

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El fichaje de Lucas Pérez por el Cádiz CF no está tan claro como podía parecer. El pasado viernes, desde La Coruña dieron por hecho que le delantero regresaría al Nuevo Mirandilla en este tramo final de temporada con el objetivo de ayudar al equipo amarillo a certificar la permanencia. Pero los días han pasado y la operación, lejos de oficializarse, está algo estancada.

Según informa Territorio Cadista, Lucas está negociando directamente con Manuel Vizcaíno su posible incorporación. Durante los últimos días se han producido contactos entre las dos partes, pero "las conversaciones no avanzan" y la operación está estancada.

En el Cádiz están centrados este martes en el partido ante el Real Valladolid, que se antoja determinante para medir el grado de sufrimiento al que estará expuesto el equipo en este tramo final de curso. El fichaje de Lucas Pérez no está descartado, ni mucho menos, pero la operación sigue en el aire y su incorporación no está del todo clara.

El hándicap con Lucas Pérez y la permanencia del Cádiz

Todo ello, además, cuenta con un hándicap: la temporada se acaba. Tras jugar en el José Zorrilla, el Cádiz tendrá únicamente nueve partidos por delante, el primero de ellos el próximo sábado ante el Córdoba. En caso de una hipotética incorporación, Lucas podría ayudar como mucho en las últimas ocho jornadas.

Todo ello sin contar con su inactividad, su estado físico y su edad. El delantero tiene 37 años, lleva más de un año sin disputar un partido de fútbol y apenas sumó 24 minutos durante su breve etapa en el PSV, al que llegó en enero de 2025 procedente del Dépor. Es decir, que ha jugado 24 minutos en casi 15 meses, lo que evidentemente genera dudas en cuanto a su posible aportación en este tramo final de curso.

Sea como fuere, la prioridad absoluta del equipo de Sergio González es ganar este martes en Valladolid. O como mínimo sumar algún punto. La dinámica de resultados, con sólo 4 puntos de los últimos 33 en juego, es alarmante. El miedo ante un posible descenso es más que real y todas las miradas están puestas en el José Zorrilla.