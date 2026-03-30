Adrián Gómez Sánchez 30 MAR 2026 - 21:57h.

Duelo de máxima necesidad en Zorrilla

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion tras la jornada 32: el ascenso se divide y el Zaragoza remonta

Compartir







ValladolidUna nueva final. El Real Valladolid afronta un partido trascendental ante el Cádiz CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla y Fran Escribá recupera efectivos para ese trascendental encuentro: "Marcos André se ha entrenado bien y es muy probable que vaya convocado. Fue el primero que dijo que quería intentarlo y no operarse, quiere estar y ayudar. Si el golpe en la rodilla le aguanta bien lo va a dar todo. Le necesitamos y es una alegría que esté. A Guilherme, Garriel y Amath aún les falta, quizás lleguen para León. Peter Federico y Ohio están completamente bien".

No quiso dar pistas, pero anticipó modificaciones en la alineación titular del Pucela: "Va a haber cambios, pero vamos a seguir poniendo el equipo que pensamos que es mejor para ganar. Es verdad que Chuki se siente más cómodo por dentro, pero de fuera a dentro también viene haciendo bien las cosas y se puede adaptar mejor que otros".

PUEDE INTERESARTE El Real Zaragoza mete en un lío al Valladolid y al Cádiz: así queda la clasificación ante tres partidos claves

Las claves del partido van a estar en intentar adelantarse cuanto antes y jugar con los nervios del rival para intentar sacar un resultado positivo: "Debemos tener paciencia con el balón e intentar también que no nos generen ocasiones. Todo lo que sea que el partido avance con un resultado neutro parece que beneficia más al equipo de fuera".

Enfrente, estará un rival con las cosas claras y una idea de juego esperada por todo el mundo: "El Cádiz es un equipo muy ordenado. Sergio y yo nos parecemos como entrenadores, nos gusta que nuestros equipos sean reconocibles y tener un sistema claro. Hay que controlar los nervios y esa ansiedad que podamos tener los dos equipos, no ayudan en nada. Hay que estar tranquilos, competir bien e ir a por el partido, que somos conscientes de que es muy importante, desde el primer minuto".