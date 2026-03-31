Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 09:14h.

La RFEF anuncia esta medida que ha generado polémica

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion tras la jornada 32: el ascenso se divide y el Zaragoza remonta

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MadridLALIGA Hypermotion promete emociones fuertes en su recta final. Los recientes tropiezos del Racing de Santander están dividiendo las opciones por el ascenso directo a la élite nacional, mientras que el Real Zaragoza está protagonizando una meritoria remontada para poner en apuros a otros clubes históricos. Además, el parón internacional de marzo no afecta a la categoría de plata y este martes comienza la jornada 33, intersemanal... y con un importante condicionante.

No suele ser lo habitual disfrutar de encuentros de Segunda División entre semana. Por motivos de calendario, la trigésimo tercera se disputará durante la Semana Santa, un contexto que genera un cambio de peso en lo que a las sanciones se refiere.

¿Por qué un expulsado en la jornada 33 de LALIGA Hypermotion puede jugar la 34?

La Real Federación Española de Fútbol comunicó a todos los clubes de LALIGA Hypermotion esta decisión. Si un jugador es expulsado durante la presente jornada 33, la cual arranca este martes y finaliza el próximo jueves, podrá jugar igualmente la jornada 34 que se disputará este fin de semana. El motivo se debe a la reunión del Comité de Disciplina, aplazada hasta el lunes 6 de abril.

En un principio, este comité se reunía el viernes 3 de abril, pero es un día inhábil. Por esta razón, los jugadores que sean expulsados durante esta jornada intersemanal sí podrán disputar sus correspondientes encuentros en la siguiente.

Eso sí, la RFEF ha impuesto dos claras excepciones. La primera de ellas atienda al grado de la expulsión, pues si en el acta arbitral se cataloga como un incidente grave, sí cumplirán la sanción en la jornada 34. Al igual que los apercibidos, pues el ciclo de cinco cartulinas amarillas se cumplirá con normalidad. El resto de expulsados no tendrán que ver el encuentro desde la grada hasta la jornada 35, es decir, dentro de dos partidos.