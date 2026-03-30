Pablo Sánchez 30 MAR 2026 - 16:36h.

David Navarro expone "una dificultad añadida" por la salvación tras resucitar al Zaragoza: "Ya no"

Los amarillos, a solo cinco puntos del descenso

Compartir







La lucha por la salvación empieza a entrar en fase de ebullición. A las puertas de la jornada 33, la clasificación se aprieta tras la última victoria del Zaragoza frente al Racing. Un resultado que acerca a los blanquillos a Valladolid y Cádiz, los siguientes en la tabla y en enfrentarse entre sí. Precisamente uno de sus rivales por la salvación hizo referencia al conjunto aragonés al hablar de la marcha de su equipo.

Hablamos de Sergio González. El Cádiz confió la salvación en un técnico que conoce bien la casa y que llegó hace tres semanas para suplir a Garitano. De momento, un triunfo y dos derrotas son su balance. La última caída se produjo en Ceuta, un duelo que dejó imágenes impactantes como las lágrimas que derramó Iza Carcelén tras el pitido final. Hasta el técnico local tuvo que consolarlo.

PUEDE INTERESARTE La dura realidad del Cádiz CF con el fichaje de Lucas Pérez

La imagen, más propia del final de temporada que de la jornada 32, ha sido la comidilla en la Tacita de Plata en las últimas horas y también lo fue en la rueda de prensa de Sergio. El míster, al hablar de la situación del equipo, hizo alusión al Zaragoza y a sus opciones de permanencia para restarle hierro a la marcha del Cádiz. "Yo creo que el Zaragoza, a día de hoy, se cambiará por nosotros y la afición de Zaragoza y los futbolistas y todo el mundo que está vinculado a Zaragoza o cualquier equipo que está en zona de descenso parece que tiene la solución de salvarse o que se va a salvar sí o sí. Nosotros, que estamos a 5 puntos, todas las noticias, todas las sensaciones son que no lo vamos a conseguir o que ya estamos claudicando", sentenció.

PUEDE INTERESARTE Iza Carcelén sale muy señalado y llorando del Ceuta-Cádiz y José Juan Romero tiene que consolar a su expupilo

David Navarro, camino del milagro

La victoria ante el Racing ha supuesto el soplo de frescura que le faltaba al equipo para creer al cien por cien en la salvación. David Navarro va camino de obrar el milagro. Llegó al banquillo con el equipo último y con sensaciones pésimas y, tras cuatro partidos y tres victorias, los blanquillos están a solo tres puntos de salir de la zona roja. Y todo ello con 10 jornadas por delante. Aún queda mucha tela por cortar.