María Trigo Sevilla, 18 JUN 2026 - 13:11h.

El entrenador del Ceuta valoró el banquillo del Betis con y sin Manuel Pellegrini

La sorpresa de José Juan Romero al ser vinculado al Sevilla: "Imposible por mi reconocido beticismo"

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Jamás ha ocultado su sentimiento bético ni que sería un sueño entrenar algún día al Real Betis. José Juan Romero tiene el corazón verdiblanco y lo dice con orgullo. Este miércoles por la noche concedió una entrevista en el programa 'Minuto 91' de 7 TV, donde analizó lo que supondría el fichaje de Dani Ceballos para el Betis, así como el paso de Manuel Pellegrini por el banquillo de Heliópolis. Una etapa gloriosa que algún día llegará a su final y tendrá que tener un relevo.

¿José Juan Romero sustituto de Pellegrini?

Cuestionado si ese relevo era él, el actual entrenador del Ceuta lo valoró de la siguiente forma y terminado con un ofrecimiento entre risas: "Pellegrini llegó en un momento un poco convulso de todo y ha sabido a la perfección gestionar todo, en lo deportivo, fuera y creo que es una de las claves de este Betis. Acabar, que sea el final, eso nadie lo sabe. Te lo extrapolo a Ceuta con mi persona. Cuando se vaya José Juan Romero, a Ceuta llegará otro y seguro que seguirá todo como está y en el Betis pasará lo mismo, pasará igual. Llegará alguien y si sigue teniendo los mismos argumentos y el Betis sigue trabajando bien, porque creo que hay que darle para mí su mérito a los que lo gobiernan el Betis, va a continuar. Que esa persona logre los éxitos de Manuel Pellegrini, no lo sé, pero es que Pellegrini es verdad que es un extraordinario entrenador que está haciendo lo que está haciendo en el Betis. Pero parecía que tampoco nadie iba a superar a Lorenzo Serra Ferrer y llegó Pellegrini y no sé si la ha superado, pero lo ha igualado porque es verdad que Lorenzo fue en clasificación cuarto, tercero, fue muy duro lo que hizo también, pero ha llegado Pellegrini y ha vuelto a recuperar en el Betis la ilusión y ahora Champions, que para mí es el mayor de los éxitos. Llegará alguien, y si es de Gerena, pues sería excepcional. Esto es broma, es broma que después vienen los palos. Era poner una nota de humor".

¿Qué aportaría Dani Ceballos?

Hombre, yo te hablo como futbolista... Si Ceballos tuviera continuidad, estoy convencido de que estaría en el Mundial. Para mí Ceballos es de lo mejor que hay en España, cuando le han dado continuidad, es de lo mejor que hay en Europa. Pero sin lugar a dudas.

Yo, evidentemente, que consideraría que es un fichaje extraordinario. Y creo que para Pellegrini, por su idea de juego, le iría genial también, por lo menos mi punto de vista. Evidentemente, yo no estoy en la cabeza de él, pero es un futbolista muy perfil, al mejor Riquelme, cuando lo tuvo en el Villarreal.

Y mira el rendimiento que le sacó a Riquelme, creo que se vio al mejor Riquelme de toda su carrera. Entonces, yo creo que Ceballos es... A ver, para mí sería un extraordinario fichaje para el Betis, pero además extraordinario en mayúsculas.