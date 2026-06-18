María Trigo Sevilla, 18 JUN 2026 - 09:26h.

Dani Carvajal y otros compañeros le escribieron mensajes tras verlo jugar al pádel

Vive la Reserve Cup Marbella 2026 el 18, 19 y 20 de junio en directo en Mediaset Infinity

Compartir







Esta tarde da el gran pistoletazo de salida la Reserve Cup en Marbella. Grandes estrellas del pádel en categoría masculina y femenina se dan cita para disputar un torneo que podrás ver en directo en Mediaset Infinity. El gran evento fue presentado y uno de los invitados fue Dani Ceballos, que negocia su salida a coste cero del Real Madrid con el Real Betis pendiente.

Mientras el futuro del centrocampista sevillano se aclara, este disfruta de sus vacaciones y, en esta ocasión, pasó un rato jugando al pádel en Marbella por la Reserve Cup y lo hizo con Ale Galán, uno de los mejores del mundo. El día antes ya había estado también en un evento previo del torneo. Dani Ceballos es un gran amante de este deporte y seguro que durante estos días de competición no faltará en las gradas del Puente Romano.

Mensajes a Dani Ceballos

El post del jugador con la pala de pádel no pasó desapercibido para algunos de los compañeros de profesión con los que ha compartido vestuario en el Real Madrid estos años y que recogemos aquí:

PUEDE INTERESARTE Dani Ceballos, de concierto y en los toros con Morante en medio de los rumores sobre su vuelta al Betis

Dani Carvajal: "Cuando quieras te pelo el kiwi"

Raúl Asencio: "Que mala pinta…"

Joselu Mato: "¡¡Eres malísimo!!

Álvaro Carreras: "¡Qué fantasía!"

No son los únicos comentarios del post, pues como se puede ver, Dani Ceballos también ha recibido muchos mensajes en los que le piden que regrese al Betis. Este regreso parece que este verano es más probable, pero, por ahora, el club verdiblanco no hará ningún movimiento por el futbolista. Es él el que tiene que dar los primeros pasos, como está haciendo, para lograr llegar a un acuerdo para salir gratis del Real Madrid y que así todo sea más sencillo para el club que lo vio crecer. Eso sí, todo parece que se aclarará más pronto que tarde y que no se vivirá un gran culebrón como otros mercados de fichajes.