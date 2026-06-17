Vive la Reserve Cup Marbella 2026 el 18, 19 y 20 de junio en directo en Mediaset Infinity

Redacción ElDesmarque 17 JUN 2026 - 12:52h.

Podrás seguir los partidos gratis y en directo en Mediaset Infinity

Víctor Ruiz, director general de la Reserve Cup, sobre las maravillas del torneo: "Son partidos que no se pueden ver en otro lugar"

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El mejor pádel vuelve a Mediaset Infinity. Marbella acoge una nueva cita de la Reserve Cup Series con las mejores palas del mundo: Coello, Galán y muchos más. Por primera vez, la Reserve Cup cuenta con una competición femenina de primer nivel. Disfruta de todos los partidos gratis y en directo el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio en Mediaset Infinity.

Dónde y cuándo ver los partidos de la Reserve Cup Marbella 2026

El evento tendrá lugar en la Pista Central de Puente Romano. Los primeros partidos de cada día comenzarán a las 18.00 horas, lose segundos a las 20:00 horas y los terceros, a continuación. Además, tendrán la mejor previa desde las 17:30 horas, también en directo en Mediaset Infinity. Dos equipos se enfrentará durante los tres días que dura el evento: el Team Reserve y el Team Sierra Blanca Estates.

Jugadores masculinos confirmados: Ale Galán, Leo Augsburger, Arturo Coello, Coki Nieto, Fran Guerrero, Mike Yanguas, Jon Sanz, Javi Garrido, Javi Leal, Lucas Bergamini, Javi Barahona y Gonzalo Alfonso.

Jugadoras confirmadas : Tamara Icardo, Ale Alonso, Alejandra Salazar, Sofía Araújo, Lara Arruabarrena y Nuria Rodríguez.

¡No te olvides! Sigue gratis y en directo los partidos de la Reserve Cup Marbella 2026 desde este jueves y hasta el próximo sábado en Mediaset Infinity.