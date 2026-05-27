Redacción ElDesmarque 27 MAY 2026 - 11:27h.

Pádel: Reserve Cup Marbella 2026 Evento presentación del torneo Reserve Cup Marbella

Víctor Ruiz, director general de la Reseve Cup, ha hablado en ElDesmarque sobre las claves del torneo en Marbella

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Marbella será testigo de uno de los torneos de pádel más esperados. La Reserve Cup se celebrará del 18 al 20 de junio como segunda parada de las 2026 Series, presentadas por Sierra Blanca Estates y se celebrará en el icónico Puente Romano Beach Resort de la ciudad marbellí. En ElDesmarque hemos podido hablar con Víctor Ruiz, director general del torneo, y ha contado todo lo que el espectador podrá ver en este evento.

El torneo se podrá seguir desde Mediaset Infinity y el dirigente hablaba de lo que supone para ellos esto. "Estamos muy contentos del apoyo de Mediaset y de que llegue a todas las casas a través de sus plataformas. Muy contentos", comenzaba diciendo Víctor Ruiz.

"Se van a encontrar un torneo diferente. Un torneo con partidos que no se pueden ver en otro lugar. Con un montón de emociones, con celebrities... La gente que tenga la fortuna de venir a Marbella pues va a encontrar un VIP, un ambiente muy divertido. En ambos casos espero que se encuentren con sorpresas", terminaba comentando a ElDesmarque.

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Los mejores jugadores y jugadoras del mundo estarán en la Reserve Cup

En el evento está garantizado el buen ambiente y el espectáculo de pádel. Habrá dos equipos masculinos formado por 12 de los mejores jugadores del mundo entre los que estarán Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto o Javi Garrido. También contará con una competición femenina independiente, con seis de las mejores jugadoras del mundo divididas en dos equipos de tres entre las que estarán la número 1 del mundo Delfi Brea y además Bea González, Marta Ortega, Alejandra Salazar o Carmen Goenaga.

Habrá pádel de nivel, buen ambiente, ofertas gastronómicas de calidad, zonas premium de visualización y activaciones exclusivas de marca. Las entradas para acceder al torneo se pueden comprar ya a través de Ticketmaster.