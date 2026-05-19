La Reserve Cup regresa a Marbella e introduce una división femenina

Redacción ElDesmarque 19 MAY 2026 - 11:04h.

El torneo insignia de Reserve Padel llega a España del 18 al 20 de junio como segunda parada de las 2026 Series, presentadas por Sierra Blanca Estates

Ya se pueden adquirir las entradas a través de Ticketmaster

Compartir







Reserve Cup, el torneo insignia de Reserve Padel, regresará a la Costa del Sol del 18 al 20 de junio de 2026, transformando una vez más el icónico Puente Romano Beach Resort de Marbella en un escenario de primer nivel mundial para la competición de pádel de élite y la hospitalidad de lujo.

Tras su debut internacional en Marbella en 2025, la edición de este año será la segunda parada de las 2026 Reserve Cup Series, después del arranque celebrado en Miami en enero, e introducirá una importante evolución para el torneo con la incorporación de una división femenina, ampliando así la competición y elevando aún más el perfil global del deporte.

Liderada por Wayne Boich, fundador y CEO de Reserve Padel, junto al presidente honorario Jimmy Butler, la Reserve Cup se ha consolidado rápidamente como uno de los eventos más prestigiosos y culturalmente relevantes del pádel profesional, combinando deporte de élite con hospitality, entretenimiento y estilo de vida de primer nivel. Tras una edición histórica en 2025, que posicionó Marbella como un destino internacional clave para la Reserve Cup, el torneo de 2026 volverá a reunir a los mejores jugadores y jugadoras del mundo y a una audiencia internacional durante tres días de competición al máximo nivel.

Con el Mediterráneo y Puente Romano como telón de fondo, considerado desde hace tiempo uno de los destinos más históricos del pádel y sede de uno de los primeros clubes de este deporte en España, el torneo de 2026 estrenará por primera vez un formato ampliado. Dos equipos masculinos de élite, formados por 12 de los mejores jugadores del mundo, entre ellos Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto y Javi Garrido.

La novedad de esta edición de la Reserve Cup

Como novedad este año, la Reserve Cup Marbella Presented by Sierra Blanca Estates también contará con una competición femenina independiente, con seis de las mejores jugadoras del mundo divididas en dos equipos de tres. Las jugadoras disputarán un partido al día abriendo cada jornada de competición en un total de tres encuentros, con nombres confirmados como la número 1 del mundo Delfi Brea, Bea González, Marta Ortega, Alejandra Salazar o Carmen Goenaga. La división femenina competirá de forma independiente al cuadro masculino y contará con su propia bolsa de premios, manteniendo el mismo formato rotativo por equipos.

“Reserve Cup siempre ha sido una extensión de lo que estamos construyendo con Reserve Padel”, señaló Wayne Boich, fundador y CEO de Reserve. “Es una plataforma para mostrar el deporte en su máximo nivel y llevar esa visión a un escenario global. Lo que vivimos el año pasado en Marbella fue increíble, y este año queremos seguir construyendo sobre ese impulso con un formato más dinámico, incluyendo la incorporación de una división femenina. El nivel de talento en ambas competiciones está entre los mejores del mundo, y eso eleva la competición en todos los sentidos, convirtiendo esta edición en la más emocionante hasta la fecha”.

“Formo parte de la Reserve Cup desde el principio y es muy divertido ver cuánto ha crecido”, afirmó Jimmy Butler. “De Miami a Marbella, el evento no deja de subir de nivel. Al final, para mí todo va de competir, y esto saca lo mejor de la competición. Ver cómo crece y sigue construyéndose ha sido increíble, pero para mí siempre se trata del nivel de juego. Tienes a algunos de los mejores del mundo compitiendo entre ellos; no hay mucho más que pedir”.

“Es muy especial formar parte del primer cuadro femenino de la Reserve Cup”, declaró Delfi Brea. “Es un gran paso para el torneo y para el deporte. Ya se siente la magnitud de este evento, y poder competir aquí en Marbella junto a las mejores lo hace todavía más emocionante”.

Sierra Blanca Estates refuerza este año sus vínculos con la Reserve Cup Marbella como Presenting Partner del torneo, consolidando aún más una colaboración que comenzó el año pasado con la primera edición internacional de la Reserve Cup en Marbella.

“Después de vivir la Reserve Cup, tanto en Marbella como en Miami, nos resultaba muy difícil no seguir formando parte de este proyecto”, señaló Carlos Rodríguez, CEO de Sierra Blanca Estates. “La edición del año pasado en Marbella fue, sinceramente, uno de los eventos deportivos de mayor nivel y calidad que se han celebrado en la ciudad en mucho tiempo, no solo por el nivel deportivo, sino también por todo lo que se generó alrededor del torneo”.

Más allá de los partidos, Reserve Cup Marbella ofrecerá una experiencia completamente inmersiva, con hospitality VIP de primer nivel, una propuesta gastronómica cuidada, zonas premium de visualización y activaciones exclusivas de marca.

“Marbella se siente orgullosa de acoger, una vez más, la Reserve Cup y de dar la bienvenida a los mejores jugadores del mundo a la Costa del Sol”, afirmó la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. “Eventos como este refuerzan nuestra posición como destino internacional de referencia en deporte, turismo y hospitality. Nos alegra especialmente ver el crecimiento continuo del torneo y su regreso a Marbella este año, que aporta una gran energía y visibilidad a la ciudad. Queremos agradecer a los organizadores su esfuerzo por traer de nuevo este torneo a Marbella y animamos a todos los aficionados al pádel a no perderse este evento espectacular, que se consolidará como una cita fija en nuestro calendario”.

La Reserve Cup Marbella Presented by Sierra Blanca Estates 2026 se retransmitirá a una audiencia global a través de una red estratégica de socios mediáticos de primer nivel. En España, el torneo se emitirá en Mediaset España a través de su plataforma Infinity, acercando la competición a una amplia audiencia nacional, mientras que DAZN ofrecerá cobertura mundial. En Sudamérica, los aficionados de Argentina y Chile podrán seguir el torneo a través de ESPN y Disney+, garantizando un acceso regional completo y amplificando aún más el alcance internacional del evento. Para conocer la información más actualizada sobre la retransmisión y dónde verla en directo, se recomienda seguir a Reserve Cup Series en Instagram (@reservecupseries), donde se publicarán actualizaciones diarias.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster con paquetes para los tres días. Los asistentes podrán mejorar su experiencia abonando el acceso VIP, y habrá palcos privados disponibles tanto para particulares como para empresas. Para más información, visita www.reservecup.com.

Reserve Cup Marbella Presented by Sierra Blanca Estates cuenta con el apoyo de socios clave como UBS, Moncayo Golf & Ocean Club, Playtomic, Discovery Land Company, Puente Romano Hotel, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella.