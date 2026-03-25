¿Por qué el pádel es el deporte perfecto para empezar a hacer ejercicio?

Redacción ElDesmarque 25 MAR 2026 - 14:04h.

Se consolida como herramienta de salud integral, permitiendo un entrenamiento de alta intensidad sin un esfuerzo agónico

Álex Ruiz y Álex Chozas se suman a la desbandada de jugadores del Premier Padel al A1 Padel antes del Tucumán Open

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Lo que hace apenas una década se percibía como un deporte de nicho o exclusivo de ciertos clubes sociales, hoy se ha convertido en el fenómeno deportivo de masas más imparable de España. El pádel ha roto todas las barreras generacionales y socioeconómicas, consolidándose como la segunda disciplina más practicada en nuestro país, solo por detrás del fútbol.

Pero su éxito no reside únicamente en la competición. El pádel ha sabido ocupar un espacio que el gimnasio tradicional o el 'running' individual han dejado vacío: la diversión compartida. No es solo hacer ejercicio, es un evento social que comienza en la pista y termina en la 'post-partida'. Esta mezcla de accesibilidad técnica y componente lúdico es lo que ha provocado que, cada año, miles de personas decidan colgar las zapatillas de correr y empuñar una pala por primera vez.

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Beneficios físicos y mentales del pádel

Más allá de la competición, el pádel se ha consolidado como una herramienta de salud integral. Lo que lo hace único es que permite realizar un entrenamiento de alta intensidad sin que el jugador perciba un esfuerzo agónico, algo fundamental para mantener la constancia a largo plazo.

Un "quemagrasas" de bajo impacto

Físicamente, es un ejercicio cardiovascular de primer nivel. En un partido de nivel medio de una hora, se pueden quemar entre 400 y 600 calorías. Al ser un deporte de movimientos explosivos y cambios de ritmo, el corazón trabaja de forma constante.

Sin embargo, al jugarse sobre césped artificial, el impacto en las articulaciones es mucho menor que en deportes como el running sobre asfalto, lo que protege rodillas y tobillos.

Coordinación, reflejos y agilidad mental

El pádel es, en esencia, un "ajedrez físico". El uso de las paredes y los rebotes obliga al cerebro a trabajar a máxima velocidad para anticipar la trayectoria de la bola, lo que mejora drásticamente la coordinación ojo-mano y los reflejos. Esta agilidad mental se traduce en una mejor movilidad funcional para el día a día.

Salud mental: el antídoto contra el estrés laboral

Quizás su mayor beneficio reside en el bienestar psicológico. Entrar en la pista tras una jornada de oficina permite una desconexión digital y mental absoluta. El enfoque total que requiere el juego genera un estado de relajación post-esfuerzo que libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol, ayudando a limpiar la mente de las preocupaciones diarias y mejorando el descanso nocturno.

La baja barrera de entrada del pádel: fácil de aprender, difícil de soltar

A diferencia de otros deportes de raqueta como el tenis, donde se requieren meses de técnica depurada solo para lograr que la pelota pase la red de forma consistente, el pádel destaca por su asombrosa curva de aprendizaje. Gracias a las dimensiones de la pista, el saque por debajo de la cintura y el uso de las paredes, cualquier principiante puede empezar a disfrutar de peloteos reales y divertirse desde la primera hora de clase o partido.

Esta accesibilidad inmediata es el motor principal de su éxito, pero lo que realmente hace que el jugador no abandone es el componente social. El pádel se juega siempre por parejas (dos contra dos), lo que genera un compromiso con los otros tres participantes que rara vez se encuentra en el gimnasio o en el running individual.

Saber que tres amigos o compañeros de trabajo dependen de ti para cerrar el partido es el mejor antídoto contra la pereza. Este factor de "comunidad" no solo garantiza la constancia en el ejercicio físico, sino que convierte cada sesión en un plan de ocio compartido que suele extenderse más allá de la pista, reforzando la adherencia al deporte de una forma casi natural.

El equipamiento: desmitificando el coste del pádel

Existe la creencia errónea de que el pádel es un deporte costoso. La realidad es que, una vez superada la barrera del alquiler de la pista, el equipamiento necesario es mínimo y muy duradero. Para quien da sus primeros pasos, el consejo principal de los expertos es priorizar el control sobre la potencia.

Las palas de nivel profesional suelen ser rígidas y pesadas, diseñadas para jugadores con una técnica muy depurada que buscan imprimir máxima velocidad a la bola. Sin embargo, para un principiante, esto suele traducirse en falta de precisión y mayor riesgo de lesiones. Lo ideal es comenzar con una pala de forma redonda y materiales más elásticos (como la fibra de vidrio), que perdonan los errores de golpeo y facilitan el aprendizaje.

En este sentido, no es necesario realizar una inversión de 300 o 400 euros en el modelo que utiliza una estrella del Premier Padel. Hoy en día, el mercado ofrece alternativas de palas de pádel baratas que incorporan tecnologías de absorción de impactos y materiales de gran calidad, ideales para progresar desde el nivel iniciación hasta el intermedio sin comprometer el presupuesto.

Con una elección inteligente, es posible equiparse con garantías y centrar toda la atención en lo más importante: disfrutar de cada punto en la pista.

El momento de empezar es ahora

En definitiva, el pádel no es solo un deporte, es una invitación a mejorar la salud física y mental mientras se disfruta de un entorno social inigualable. Con la equipación adecuada y unos conceptos básicos de prevención, cualquier persona puede convertir este próximo fin de semana en el punto de partida hacia una vida más activa. Solo hace falta reservar pista, reunir a tres amigos y dejarse llevar por el juego.