Dani Ceballos podría llegar a un acuerdo con el Real Madrid para salir gratis este verano

Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 17:04h.

El utrerano y el club blanco podrían alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato en los próximos días

El plan de salida de Dani Ceballos que rechaza el Real Madrid

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El Real Madrid sigue organizando el vestuario de cara a la próxima temporada. La llegada, ya oficial, de José Mourinho ha ido adelantando muchos movimientos con el objetivo de tener una plantilla definitiva cuando empiece la pretemporada. En las últimas horas han hecho oficial la llegada de Marc Cucurella y Bernardo Silva, además de los ya confirmados Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Pero no solo se trata de traer jugadores, también hay que dar salida a algunos futbolistas que ya están en el club. Ahí es donde entra el nombre de Dani Ceballos y según ha podido saber ElDesmarque, aunque termina contrato en 2027, el utrerano y el club podrían llegar a un acuerdo amistoso para quedar libre esta temporada y poder irse gratis a otro equipo.

El club ha cambiado su postura con Dani Ceballos

Un acuerdo en el que trabajan el jugador y su entorno para agilizarlo y que pueda ser oficial en poco tiempo. No va a ser el culebrón del verano, ni mucho menos. Pero lo cierto es que el club ha cambiado de opinión drásticamente, ya que en un primer momento no querían dejarle salir gratis y ahora valoran positivamente los 10 millones de euros de límite salarial que liberaría con su marcha.

Ceballos no cuenta para José Mourinho y desde el club ya han avisado que, además de Bernardo Silva, el portugués quiere a dos centrocampistas más. Lo que deja casi sin opciones de minutos a Dani Ceballos y sería absurdo tenerle en nómina sin apenas jugar. Un acuerdo que desde el entorno del jugador ven casi hecho, aunque todavía quedan por solucionar algunos flecos. Si todo va bien entre ambas partes, el Real Madrid y Dani Ceballos podrían rescindir su contrato en los próximos días.

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De conseguirlo, Dani Ceballos podría negociar como agente libre con cualquier club. Entre los equipos con los que se le ha relacionado están el Ajax, el Fenerbahçe, el Olympique de Marsella y el Real Betis, aunque es el equipo neerlandés el que parece tener más atado al utrerano. Con 29 años, Ceballos sigue despertando el interés de los grandes de Europa y no le van a faltar ofertas si acaba saliendo gratis del Real Madrid.