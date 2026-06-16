El plan de salida de Dani Ceballos que rechaza el Real Madrid

El centrocampista, entre los cuatro señalados de José Mourinho para salir

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Dani Ceballos quiere salir del Real Madrid. José Mourinho ha elaborado una lista de cuatro descartes en la que aparece el centrocampista andaluz, que apenas ha tenido protagonismo durante las últimas temporadas e incluso ha estado señalado por Álvaro Arbeloa durante el tramo final del curso. Su nombre aparece todos los veranos en la operación salida, pero esta vez parece que sí será la definitiva.

Aunque una vez más, no será sencillo. Según informa The Athletic, Ceballos quiere marcharse del Real Madrid con la carta de libertad. Es decir, que está dispuesto a perdonar su salario a cambio de que el club le deje marcharse gratis, sin que su nuevo equipo tenga que pagar un traspaso. Por contra, según señala la misma fuente, el Real Madrid se opone a esa postura y "pretende recibir dinero por su salida".

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Una situación que, una vez más, vuelve a enquistar su futuro. El centrocampista recaló en el equipo blanco en verano de 2017 y dos años más tarde se marchó cedido al Arsenal ante la falta de oportunidades. Su regreso en 2021 no cambió el panorama, condenado casi siempre a ser el último recurso en la medular. En 2023 acababa por fin su contrato, pero sorprendentemente, el club le firmó una renovación por cuatro años más, hasta 2027.

En lugar de ir a más, su rol ha ido cada vez a menos. Y cuando ha tenido oportunidad de jugar, siempre aparecía una inoportuna lesión. El pasado curso apenas participó en 23 partidos y sólo sumó 826 minutos, siendo titular únicamente en siete ocasiones, condenado al ostracismo por Arbeloa durante las últimas semanas de competición.

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Dani Ceballos y la lista de señalados de José Mourinho

Según The Athletic, Mourinho ha comunicado al Real Madrid que, además de Ceballos, también quiere desprenderse de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Fran García. Este último es, a priori, quien más opciones tiene de marcharse, con el Betis entre los interesados. Asencio quiere seguir, mientras que la marcha de Mendy parece complicada debido a su grave lesión.

Además, el club también está dispuesto a escuchar ofertas por Eduardo Camavinga, mientras que Franco Mastantuono parece obligado a buscar una cesión. Así pues, en total son seis los futbolistas que aparecen en la rampa de salida, entre los que se incluye un Dani Ceballos que podría acabar jugando en Holanda.