Antonio Rüdiger renueva con el Real Madrid y empuja a Raúl Asencio y Dean Huijsen

Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 11:41h.

El alemán seguirá un año más y obligará al resto a apretar para tener minutos o incluso a coger la puerta de salida

El pellizco millonario para el Barça por el fichaje de Cucurella al Real Madrid

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El Real Madrid ha anunciado la renovación de Antonio Rüdiger de manera oficial. El alemán, por tanto, continuará una temporada más vistiendo la camiseta blanca, en un rol en principio más secundario, pero manteniendo la importancia y galones del vestuario. En este sentido, el central germano, uno de los veteranos de la plantilla, se mantendrá como uno de los principales focos de orden en el vestidor, mientras que su papel a nivel deportivo se plantea más secundario. En este sentido, el fichaje de Ibrahima Konaté, más la opción aún latente de Nico Schlotterbeck, dejan al alemán como el tercer o cuarto central, mientras que regresa Éder Militao.

Esto, por su parte, tiene su eco en otros jugadores como Dean Huijsen y Raúl Asencio. En el caso del malagueño, a sus 21 años y tras pagar 60 millones de euros por él hace escasamente un año, nadie espera que salga. Sin embargo, con José Mourinho como un viejo conocido, el zaguero tendrá una presión añadida no ya para intentar ser el segundo central, sino para ser considerado como la tercera opción para el técnico luso. A su favor tiene la juventud y que ya conoce la metodología del preparador portugués, pero también tendrá que dar un paso adelante e imponerse a otros jugadores como el propio Rüdiger si quiere ser titular.

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Puertas abiertas de par en par para Raúl Asencio tras la renovación de Antonio Rüdiger

Del mismo modo, con Raúl Asencio la situación es diferente. Y es que, aunque el jugador tiene contrato hasta el 2031, sus tiras y aflojas con Álvaro Arbeloa le han llevado a que el club pretenda deshacerse de él en el mercado de fichajes. Su cartel tras dos años en el primer equipo es elevado, por lo que, a poco que sus agentes le muevan, las ofertas van a llegar. Sin embargo, el deseo del jugador es continuar en la plantilla blanca, pese a que tiene el camino de la titularidad completamente tapado. Pese a todo, las constantes lesiones en defensa casi siempre suelen brindar oportunidades, aunque en este caso contará con cuatro o incluso cinco jugadores por delante de él.

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Así las cosas, la continuidad de Antonio Rüdiger en el Real Madrid deja un panorama de hasta cinco defensas centrales cuando se recupere Éder Militao, e incluso de seis si finalmente se da la incorporación de Nico Schlotterbeck, de quien, según parece, aún no se han olvidado ni en la directiva del Real Madrid ni en el cuerpo técnico de José Mourinho.