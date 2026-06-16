Juan Pérez 16 JUN 2026 - 11:12h.

Hará el mismo viaje que Víctor Muñoz, del CF Damm a La Fábrica

Las dos estrellas emergentes del Mundial que el Real Madrid persigue en el mercado

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La preparación de la temporada 26/27 deja destellos en las categorías inferiores con fichajes como el de Clifford Nana por el Real Madrid, un extremo de 16 años que hasta 2023 pertenecía al FC Barcelona. El ghanés se incorpora a La Fábrica con un curioso paralelismo con uno de los jugadores de moda, Víctor Muñoz, ya que a ambos juegan en la misma posición por banda izquierda y además el conjunto blanco los fichó del mismo equipo, el CF Damm.

La toma de decisiones a edades cercanas a la élite como son los 16 o 17 años dejan muchas pistas de lo que puede significar un fichaje como el de Clifford Nana Boadi Kusi Gyamfuaa, el nombre completo de este talento africano. El extremo de 16 años nacido en abril de 2010 lleva tres años en el CF Damm donde ha brillado con luz propia por su potencia, por su físico y por la facilidad para dejar atrás rivales en velocidad. En su última temporada ha anotado seis goles en los 15 partidos que ha jugado en la División de Honor de Juvenil.

Su perfil es ideal para entenderlo como una apuesta de futuro no sólo por sus características actuales, sino por su posibilidad para crecer, porque su facilidad para tomar contacto con el área y hacerse un hueco para disparar es letal. El fichaje lleva meses en gestación, y es que en el pasado mes de febrero el insider Matteo Moretto ya adelantó que el Real Madrid se haría con los servicios de Clifford Nana, por lo que el movimiento sólo era cuestión de tiempo.

De la Damm han salido múltiples jugadores de la élite como Gerard Moreno, Joan García, Aleix Vidal, Marc Casadó, Carles Pérez, Sergio García, David López o Cristian Tello entre otros. Ahora el caso reciente de Víctor Muñoz y la vinculación madridista con CLifford Nana lo hace más llamativo por la coincidencia de hacer el mismo viaje desde la misma posición de extremo izquierda tras vestir el escudo del equipo catalán y pasar después a La Fábrica del Real Madrid.

Define no sólo el valor del scouting de La Fábrica, sino también una tendencia que puede tener una repercusión a futuro en el club. Y a día de hoy parece imposible la presencia de Víctor Muñoz en la plantilla blanca por sus constantes rumores para fichar por el Newcastle, pero de coincidir en el mismo club sería una situación cuanto menos singular.