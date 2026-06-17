Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 11:14h.

Raúl Asencio celebra el fichaje de Bernardo Silva y se ilusiona con José Mourinho: "Cambió el Real Madrid"

Firma dos temporadas y otra opcional

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El Real Madrid cerró este miércoles su segundo fichaje del verano. Bernardo Silva se convirtió en nuevo jugador blanco para las dos próximas temporadas además de otra opcional. Lo curioso de su oficialidad es que se produce a pocas horas del debut de Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una fórmula que ya acometió al anunciar la incorporación de Marc Cucurella antes de la primera cita de España en este torneo frente a Cabo Verde.

José Mourinho ya tiene a su segundo fichaje del verano. Tras la oficialidad de Marc Cucurella para el lateral diestro el pasado lunes, este miércoles el Real Madid confirmó la llegada de Bernardo Silva para la medular. El portugués firma con los blancos hasta 2028 con la opción de ampliar su contrato un año más si club y jugador lo estiman oportuno.

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De esta manera, el conjunto merengue sigue dándole forma a su nuevo proyecto con prometedores fichajes a los que se irán uniendo nuevas caras próximamente. Lo curioso de la incorporación de Bernardo Silva es que se produce en el mismo contexto que la llegada de Marc Cucurella. Si el catalán fue anunciado a horas del debut de España ante Cabo Verde, en esta ocasión sucede lo mismo con Portugal, que se mide a partir de las 19.00 hora española a la República Democrática del Congo.

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El comunicado del Real Madrid

Este ha sido el escueto comunicado emitido por el Real Madrid para anunciar el fichaje del mediocentro Bernardo Silva:

El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.