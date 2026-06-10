Javi Rayo 10 JUN 2026 - 09:09h.

Manu Carreño desvela los detalles de la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez

Manu Carreño, la respuesta a una posible rebeldía de Julián Álvarez y su relación con el Cholo: "Me mosquea mucho el silencio"

Compartir







Julián Álvarez es el hombre del momento. La actualidad saltó por los aires después de que el Real Madrid -comunicado mediante- revelara a sus aficionados que había realizado una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, la cual fue rechazada por un Atlético de Madrid que volvió a tirar de sorna en las redes sociales. Una oferta que parece no trastocar las intenciones del FC Barcelona con el jugador argentino, o al menos eso es lo que se traslada desde el entorno del club. Manu Carreño ha desvelado en El Larguero los detalles de la única oferta realizada hasta la fecha por el conjunto azulgrana y que es muy inferior a la de Florentino Pérez.

El Atlético se remite a la cláusula de 500 millones que tiene Julián Álvarez

Según informa Manu Carreño, el FC Barcelona sólo ha realizado una oferta en firme por Julián Álvarez. Ocurrió después de la ya famosa retahíla de tuits del Atlético de Madrid en redes sociales. Durante esa semana, el conjunto azulgrana hizo llegar al equipo rojiblanco una oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Una cantidad que sería abonada a plazos en seis años ante la imposibilidad del club de hacer un único pago. "El gran matiz de aquella oferta es que no se produjo cuando los rumores del fichaje por el FC Barcelona estaban en alza, sino una vez que el Atlético les puso punto y final", explica el presentador de ElDesmarque.

El director de El Larguero afirma que, aunque el objetivo es el mismo, Real Madrid y FC Barcelona se han comportado de maneras muy distintas en su intentona por intentar convencer a Julián Álvarez, pero también el Atlético de Madrid: "El Barça se encargó de televisar todo, como hizo con Nico Williams, de una forma, para mí, menos elegante. El procedimiento del Real Madrid ha sido diferente, porque ha hecho una oferta seria, de club a club".