Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 18:42h.

Lección aprendida tras lo sucedido frente a Cabo Verde

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España ha salido frente a Arabia Saudí arrasando. Las sensaciones desde el primer minuto fueron completamente diferentes a las mostradas frente a Cabo Verde, señal de que las correcciones de Luis De la Fuente han surtido efecto en la plantilla. Y es que, tras una oleada de críticas, la respuesta ha sido total, y hay varios aspectos que han sido claves en esta reacción. De hecho, se podrían resumir en tres claves. Tres aspectos que han cambiado por completo el panorama y que vuelven a situar a la Selección Española como una de las candidatas tras el tropiezo de la primera jornada.

La primera clave es que toda la Selección Española arrancó con un punto extra de intensidad respecto al partido anterior. Los de Luis De la Fuente exploraron vías diferentes para hacer daño, más allá de centrarse en progresar mediante el juego interior. Pases a la espalda de la defensa, centros al área y presionar la segunda jugada e incluso tiros de media distancia, evidenciaron que había varias consignas desde el banquillo para no repetir el fiasco de la primera jornada. Eso sí, donde más se vio fue en la circulación de balón, donde la consigna fue evidente: jugar a pocos toques y mirar siempre hacia delante. Una muestra de todo ello es que, por ejemplo, Mikel Oyarzabal ha entrado mucho más en juego.

La segunda clave fue el buen arranque de Lamine Yamal, que ha necesitado muy poquitos minutos para demostrar que es el mejor jugador de la Selección Española. La sola presencia del delantero del FC Barcelona lo cambia todo en el frente de ataque. Su titularidad, que suscitaba dudas por el estado físico, pero su impacto, más allá de que todo el combinado nacional pareció salir con una marcha más respecto al tropiezo frente a Cabo Verde, fue notable. Sumado a su capacidad de desborde pegado a la derecha, también abandonó la banda para buscar el balón por dentro, intentar filtrar pases y también un par de tiros desde lejos cuando vio que Arabia Saudí ya se había cerrado en defensa.

Por último, la tercera clave es, simple y llanamente, la efectividad. Las dos circunstancias anteriores han propiciado que las ocasiones de España frente a Arabia Saudí sean mucho más claras que las que tuvieron ante Cabo Verde. Y es que, más allá de aquel larguero en la primera mitad, las paradas de Vozinha tampoco fueron estratosféricas. Frente a Arabia Saudí, el remate de Lamine Yamal fue de gol o gol, sobre la línea de la portería, y solo para empujarla. Lo mismo que el tanto de