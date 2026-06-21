Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 16:17h.

Varias decisiones importantes tanto en defensa como en el centro del campo y la delantera

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España y Arabia Saudí se enfrentan en el partido correspondiente a la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Luis De la Fuente, que anunció cambios tras el fiasco del partido frente a Cabo Verde, ha apostado por una alineación con algunos retoques en el que tratará de buscar más profundidad y un mayor juego entre líneas.

Así las cosas, España sale con Unai Simón en portería. La línea defensiva la conforman Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como pareja de centrales, con Pedro Porro en el lateral derecho, que entra en sustitución de Marcos Llorente.

En el centro del campo se mantiene Rodri Hernández como titular junto a Pedri González. Sin embargo, Fabián Ruiz ha sido el sacrificado en la zona ancha para dar entrada a Dani Olmo para buscar más juego entre líneas.

Con esa misma idea parte como titular Álex Baena, quien, en principio, saldrá como extremo por la banda izquierda. En la derecha, Lamine Yamal será titular tras participar durante algunos minutos frente a Cabo Verde, una vez que parece ya recuperado de sus problemas físicos. Por último, como delantero centro se mantiene Mikel Oyarzabal, que buscará tener una participación mayor a la del partido anterior.

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De este modo, la Selección Española sale con: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal.

La alineación de Arabia Saudí en el partido frente a la Selección Española

Por su parte, Arabia Saudí sale con Mohamed Al-Owais en portería. Línea defensiva para Hassan Altambakti, Ali Lajami y Abdulelah Al-Amri como trío de centrales. Saud Abdulhamid partirá como carrilero derecho, con Moteb Al-Harbi en el carril izquierdo.

En el centro del campo estarán Abdullah Al-Khaibari como pivote, con Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr como interiores. En la delantera jugarán Feras Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari.