Posible once de España contra Arabia Saudí con los fijos, los tres cambios y el lesionado de Luis de la Fuente

María Trigo 21 JUN 2026 - 08:22h.

Análisis de los cambios que puede hacer Luis de la Fuente para el segundo partido de la Selección en el Mundial

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El combinado que dirige Luis de la Fuente necesita reaccionar tras el empate a cero goles contra Cabo Verde en el debut. España está obligada a ganar para alejar fantasmas en este Mundial 2026 y, para ello, todo indica que el entrenador de la Selección Española prepara varios cambios en el once de cara al encuentro de este domingo contra Arabia Saudí (18.30 horas).

En el entrenamiento de este sábado terminó de perfil la alineación. El lugar elegido para la ocasión fue el Fifth Third Bank Stadium, conocido como Kennesaw State University Stadium, ubicado en Kennesaw (Georgia), a 40 minutos por carretera del feudo del duelo, el Atlanta Stadium.

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Más allá de que no habrá rotaciones en la portería porque dejó claro que Unai Simón es su guardameta titular, el único futbolista que está confirmado que no podrá jugar contra los saudíes es Víctor Muñoz, que continúa con su proceso específico de recuperación tras sufrir una nueva lesión muscular el jueves que pospone su debut en el Mundial. El nuevo y flamante fichaje del Liverpool no tiene fecha prevista para incorporarse al grupo y todo dependerá de lo lejos que llegue España en esta Copa del Mundo.

El posible once de España

Al igual que ocurre con Unai Simón, parece poco probable que el seleccionador introduzca cambios en la línea defensiva, que estaría formada por Marcos Llorente, Pau Cubarsu, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. En el centro del campo son fijos Rodrigo Hernández y Pedri, pero es probable que tras lo del encuentro inicial Fabián Ruiz deje su lugar a Dani Olmo.

Mikel Oyarzabal también parece fijo en la punta del ataque, dejando en las bandas las dos grandes dudas del once de Luis de la Fuente. Por un lado, está por ver qué pasa con Lamine Yamal, si lo saca de inicio y le da los 60 minutos que dijo que le recomiendan los médicos que dispute o si lo guarda para la segunda mitad. En la otra banda, tras el fallido experimento de Gavi, también habrá cambios. Sin saber cuánto tiempo podrá estar sobre el terreno de juego Nico Williams, las opciones para esa banda pasan por Ferran Torres, aunque también pueden tener alguna posibilidad Yeremy Pino o Álex Baena.

Posible once de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsu, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Pedri y Dani Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.