María Trigo 20 JUN 2026 - 16:39h.

Fue antes y durante del duelo que enfrentó a Inglaterra y Croacia

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¿Es posible que un sólo bar venda más de 45.000 cervezas? La respuesta es sí, es posible. Ocurrió el pasado miércoles en Dallas (Estados Unidos) en el día que Inglaterra debutaba en el Mundial 2026 contra Croacia. Las imágenes son absolutamente impresionantes y el medio que informó de lo ocurrido es el Texas Live.

Según cuenta, los aficionados que asistieron al campo AT&T en Arlington al partido entre las citadas selecciones, se bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio. El medió añadió también que se vendieron más cervezas que en un partido de playoffs de los Dallas Cowboys en un día con altas temperaturas.

La presencia de los hinchas ingleses también se notó en Dallas y más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores, que bebieron 5.000 cervezas la noche del sábado. Difícil fue desalojarlos.

Cerveza cargada de felicidad para los ingleses

Además de presenciar el encuentro de forma animada, los aficionados ingleses disfrutaron de lo lindo con su selección, que demostró ser bastante superior a Croacia, a pesar de que el marcador, durante bastantes tramos del partido no lo demostrara. Quizás la emoción del debut, quizás el hecho de que los croatas no se dieran por vencidos, quizás la goleada final o quizás la mezcla de todo junto fue lo que propició que los seguidores británicos se bebieran esa enorme cantidad de cervezas.

Todo es poco tras un duelo en el que Inglaterra vio reforzada de forma clara que puede aspirar a ganar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Dos goles de Harry Kane, uno de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford, en el tramo final, fueron los héroes del combinado de Tuchel, que está encuadrado en el Grupo L y tiene que jugar ahora contra Ghana y Panamá.