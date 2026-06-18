Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 00:00h.

Jude Bellingham regresó a su mejor nivel... ¿Y Gordon?

Olise muestra la luz, Mbappé hace historia y da la razón al Real Madrid: el suspenso sorprendente del Francia-Senegal

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Inglaterra venció y por momentos convenció ante Croacia. El estreno mundialista de los Three Lions estuvo marcado por la efectividad de cara a portería rival y algunas desconexiones en defensa que metieron en el partido al equipo croata. Luka Modric cometió un error impropio, Harry Kane firmó un doblete y tanto Real Madrid como FC Barcelona estuvieron muy atentos al choque.

El partido comenzó a coger temperatura desde muy pronto. Exactamente nueve minutos. Eso fue lo que tardó Harry Kane en inaugurar el luminoso mundialista, aunque con algo de suspense. El capitán inglés tuvo que lanzar hasta en dos ocasiones la pena máxima que cometió, de manera infantil, Luka Modric.

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A partir de aquí, el toma y daca. Croacia no estaba dispuesta a hincar rodilla, y aún sin la intensidad y fuerza de otras ediciones, tiró de orgullo para igualar hasta en dos ocasiones los goles de Kane en la primera mitad. Baturina con un gran disparo y Petar Muso dejaban todo por decidir en el segundo acto.

Tras la reanudación, todo parecía seguir igual. Jude Bellingham protagonizó una acción individual que hacía tiempo que no se veía en el Real Madrid y firmó el 3-2 nada más salir de vestuarios. Inglaterra entraba en su mejor momento y solo un inspiradísimo Livakovic evitó que el choque acabara sentenciado con más de treinta minutos de juego aún por delante. Marcus Rashford, que sustituyó a Gordon, anotó el cuarto.

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Las notas de Inglaterra: Bellingham y el Gordon por Rashford

Jordan Pickford [6,5]

Reece James [6]

John Stones [5,5]

E. Konsa [6]

Nico O'Reilly [5]

Declan Rice [7] Centro con música a la cabeza de Harry Kane.

Centro con música a la cabeza de Harry Kane. E. Anderson [6,5]

J. Bellingham [8] Gran acción individual en el 3-2 que hacía tiempo que no protagonizaba. Volvió a su mejor versión.

Gran acción individual en el 3-2 que hacía tiempo que no protagonizaba. Volvió a su mejor versión. Noni Madueke [6,5] Provocó una pena máxima.

Provocó una pena máxima. Anthony Gordon [4] Partido decepcionante del flamante fichaje blaugrana. Sin chispa y fallón en los últimos metros. Rashford le acabó sustituyendo.

Partido decepcionante del flamante fichaje blaugrana. Sin chispa y fallón en los últimos metros. Rashford le acabó sustituyendo. Harry Kane [9] Erró el penalti en el primer intento, pero anotó a la segunda. Cabezazo académico para el 2-1.

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Los cambios de Thomas Tuchel en el combinado inglés: Bukayo Saka [6], M. Rashford [7], Morgan Rogers [5,5], Djed Spence [5] y Marc Guéhi [Sin calificar].

Las notas de Croacia: Modric también falla

D. Livakovic [8] Paró un penalti que mandaron a repetir. En el segundo le engañó Kane a la perfección. Cuajó un buen partido.

Paró un penalti que mandaron a repetir. En el segundo le engañó Kane a la perfección. Cuajó un buen partido. Josip Stanisic [5,5]

Josip Sutalo [4]

L. Vuskovic [4,5]

Josko Gvardiol [5]

Ivan Perisic [6,5] Movimiento de crack para asistir en el 2-2.

Movimiento de crack para asistir en el 2-2. Petar Sucic [6]

Luka Modric [4] Cometió un penalti infantil. El ritmo del partido le acabó superando.

Cometió un penalti infantil. El ritmo del partido le acabó superando. Mario Pasalic [5,5]

M. Baturina [6,5] Gran disparo para el 1-1.

Gran disparo para el 1-1. Petar Musa [6,5] Al fondo de las mallas su primer remate en el partido.

Los cambios de Zlatko Dalic en el combinado croata: Mateo Kovacic [5,5], Igor Matanovic [4,5], Marco Pasalic [6], N. Vlasic [4,5] y A. Kramaric [5].