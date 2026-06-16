Thomas Tuchel vuelve a pasar de Trent Alexander-Arnold tras la lesión de Livramento con Inglaterra

Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 16:43h.

La baja de Tino Livramento por lesión le abría una puerta que el alemán le ha cerrado inmediatamente

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Cualquiera diría que Thomas Tuchel se la tiene jurada a Trent Alexander-Arnold. Y es que ni con lesionados llama al lateral del Real Madrid. Y es que la selección de Inglaterra ha tenido una lesión de última hora en su lista. Ha sido Tino Livramento, lateral derecho del Newcastle que tendrá que dejar la convocatoria de los Three Lions. En este sentido, lo normal habría sido citar a otro jugador de características más o menos similares, o al menos a un jugador de la misma posición. Sin embargo, el alemán ha tomado una decisión opuesta en la que no cuenta con el jugador madridista.

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En este sentido, la selección de Inglaterra ha anunciado de manera fugaz la incorporación de Trevoh Chalobah, defensa central del Chelsea, para completar la lista. En este sentido, Thomas Tuchel tenía que tirar sí o sí de la prelista, ya que se consideró vinculante a la hora de llamar a nuevos futbolistas para sustituir a otros. En esa amplia selección de 55 jugadores también se encontraba Trent Alexander-Arnold. Sin embargo, la decisión del entrenador alemán ha sido la de tirar del zaguero blue. Si bien ha jugado puntualmente de lateral, sus 1.92 de altura, escasa velocidad y una técnica más o menos aseada, pero lejos de ser diferencial (más aún en el apartado ofensivo), ha preferido echar mano de él en lugar de apostar por otro lateral puro.

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Thomas Tuchel prefiere un sexto central que llamar a Trent Alexander-Arnold

El caso de Trent Alexander-Arnold, además, es especialmente llamativo, porque Thomas Tuchel ha decidido prescindir de él en numerosas convocatorias. Tanto es así que, de hecho, de aquí a la próxima lista, acumulará más de un año sin acudir con la selección de Inglaterra. Algo que no ha pasado desapercibido en Gran Bretaña, donde incluso llegaron a preguntar al técnico si no le llamaba debido a problemas personales.

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Y eso teniendo en cuenta que, como defensas centrales, ya cuenta con cinco efectivos: John Stones y Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Leverkusen). De este modo, Chalobah se une a la nómina de centrales de la selección de Inglaterra, aunque previsiblemente actuará como lateral de emergencia si sucede algo con Reece James, el único lateral diestro con el que cuenta actualmente la selección de Inglaterra en su concentración.

De este modo se prolonga la polémica entre el seleccionador alemán y el lateral del Real Madrid. Para más inri, Thomas Tuchel ha dejado fuera de la lista, además de al propio Trent Alexander-Arnold, a jugadores como Phil Foden y Cole Palmer, amén a otros como Lewis Hall, Luke Shaw, Harry Maguire o Adam Wharton. Estas decisiones han generado una intensa polémica y son muchos los que esperan a que la selección de Inglaterra se la pegue en la Copa del Mundo para 'machacar' al seleccionador por sus controvertidas decisiones.