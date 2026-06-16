El favor de Xabi Alonso al Real Madrid tras el fichaje de Marc Cucurella

Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 14:50h.

El club blanco buscaría alguna venta para cuadrar las cuentas y el Chelsea, entrenado por el técnico vasco, aparece en escena

El pellizco millonario para el Barça por el fichaje de Cucurella al Real Madrid

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El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid es uno de los movimientos clave de este mercado de fichajes. El conjunto blanco, que buscaba un refuerzo en el lateral izquierdo, ha logrado la incorporación del jugador del Chelsea, concebido como uno de los mejores carrileros actualmente. Eso sí, ahora suman hasta cuatro laterales izquierdos, si tenemos en cuenta al nuevo fichaje junto a Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy. Es ahí donde Xabi Alonso, próximo técnico del cuadro londinense, de manera sorprendente, se postula como una solución en el horizonte para el conjunto blanco.

Y es que, según informa el diario AS, el técnico de Tolosa estaría interesado en cerrar el fichaje de Álvaro Carreras para suplir a Marc Cucurella. El lateral gallego, tras la llegada del catalán al conjunto blanco, parte como teórico suplente. Y, si bien el jugador es el favorito de José Mourinho para pelearle la titularidad, su continuidad no está ni mucho menos asegurada. Más aún si, como sería el caso, se prevé una oferta importante para salir del club y cuadrar cuentas tras un mercado de muchas inversiones.

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Cuánto ofrece el Chelsea por Álvaro Carreras, la principal duda del Real Madrid

Por lo pronto, según la citada información, el acercamiento ha sido un sondeo para conocer la disponibilidad del jugador y el precio que rondaría la operación. Lo que sí es evidente es que Xabi Alonso conoce perfectamente a Álvaro Carreras, que fue una pieza fundamental en su defensa durante su paso por el Real Madrid. Un comodín que podía actuar como lateral en defensa de cuatro, como carrilero e incluso como central izquierdo con defensa de tres centrales.

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Con respecto al jugador, el citado medio apunta a que todavía no conoce de primera mano los planes que tiene el Real Madrid con él, ni tampoco la cantidad que ofrecerá el Chelsea. Hace un año los blancos pagaron 50 'kilos' por Álvaro Carreras, y parece complicado que acepten una cifra muy inferior a esa cantidad. Y es que el club tratará de cerrar operaciones en términos ventajosos para cuadrar el desembolso que ya ha hecho, y que aún se prevé hacer, en materia de fichajes. Como ejemplo está el caso de Dani Ceballos, quien ha solicitado marcharse con la carta de libertad, pero el propio club se lo ha negado. En este sentido, es evidente que, aunque necesitan liberar fichas para reforzarse en lo que queda de verano, tampoco regalarán a jugadores que consideran que aún tienen mercado.