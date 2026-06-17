El Oviedo contacta con Monchi para reforzar la medular: dos fichajes con similitudes

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 18:14h.

Dos futbolistas con experiencia en la categoría de plata

El Oviedo quiere pescar entre los secundarios de José Bordalás: fichaje con aristas y una baza

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El Real Oviedo aprovechó los últimos compases del pasado curso liguero para avanzar con la planificación de la próxima campaña en LALIGA Hypermotion. Sin entrar aún en el mes de julio, la dirección deportiva carbayona ha oficializado varios movimientos que confirman el trabajo previo que se ha realizado en las últimas semanas. Ahora, con la llegada de Julián Calero, se unifican criterios. Dos futbolistas interesan para reforzar la medular.

La plantilla azul sufrirá cambios en todas sus líneas. A expensas de un mayor ritmo de movimientos en el mercado una vez finalizado el Mundial, varios activos se mueven para abandonar el Carlos Tartiere en busca de mantenerse en la élite nacional.

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El Oviedo se cubre las espaldas ante posibles salidas y pregunta por un perfil de futbolista con experiencia en la categoría de plata. Ahí encajan los dos jugadores por los que el conjunto carbayón ha preguntado a Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'.

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El Oviedo contacta con Monchi para reforzar el centro del campo

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Oviedo sigue la pista a dos jóvenes talentos del RCD Espanyol. De 21 y 22 años respectivamente, Rafel Bauzà y Javi Hernández están sobre la mesa asturiano para reforzar el centro del campo. Mediocentro y mediapunta vienen de foguearse en el fútbol profesional de la mano del CD Mirandés.

Tras disfrutar de mucho protagonismo en Anduva, ambos centrocampistas regresarán este verano a la disciplina perica. El teléfono de Monchi arde y hay más clubes interesados en Rafel Bauzà y Javi Hernández. Ambos, con contrato hasta el mes de junio de 2028, apuntan a protagonizar una nueva cesión en la categoría de plata. Por el momento, este movimiento del Real Oviedo atiende a una primera toma de contactos, pero ambos jugadores del Espanyol gustan y mucho en la parcela deportiva carbayona.