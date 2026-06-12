Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 12:59h.

El flamante técnico carbayón ya ejerce

La petición de fichaje del nuevo entrenador del Real Oviedo

Compartir







Julián Calero fue presentado en sociedad este viernes. Tras un largo casting de entrenadores, el Real Oviedo se decantó por el preparador madrileño para liderar el nuevo proyecto en LALIGA Hypermotion. Acompañado por Martín Peláez y Agustín Lleida, el nuevo inquilino del banquillo azul ofreció sus primeras declaraciones con el Carlos Tartiere de fondo.

El nuevo técnico inició su comparecencia recordando su anterior etapa en el Oviedo: "Que soy bastante más mayor, me han salido algunas arrugas y el pelo... igual. Ha cambiado el club, el estadio, la cantidad de gente que hay trabajando, es signo de crecimiento. Son diez años de experiencia para nosotros, con experiencias complicadas y otras más exitosas, pero en las que creo que esa madurez en la que te vas moviendo es importante. Lo que no ha cambiado es la ilusión".

Las primeras palabras de Julián Calero en el Real Oviedo

Aprieta nada más llegar y quiere un equipo competitivo. "Los que bajan les colocan como favoritos, pero una cosa es lo que la gente haga en el entorno y otra lo que nosotros seamos capaces de transmitir. Ya hemos visto otros ejemplos en los que eso te lleva a buen puerto. No me preocupa, pero sí me ocupa que todo el mundo tenga los pies en el suelo. Vamos a armar un equipo, estoy convencido desde la dirección deportiva y el club, que será competitivo".

Los fichajes. "No estaba al tanto porque firmamos el miércoles a las 12 de la noche prácticamente. Sí que era consciente de los fichajes, creo que son muy válidos. Son chicos que pueden aportar, pero la dirección deportiva es la que está confeccionado la plantilla. Ahora vamos a tener reuniones y vamos a tocar todos los temas. Me adapto pero tengo mi idea muy clara de lo que debe ser un equipo en Segunda".

Santi Cazorla. "Me parece un futbolista que ha marcado una época, no voy a descubrirlo. Sé todo lo que significa. No he podido hablar con él, hablaré por supuestísimo, pero es que no he tenido tiempo".

PUEDE INTERESARTE El Deportivo define diez fichajes que busca en el mercado: la lista de la compra de Fernando Soriano

Jesús Martínez. "Hemos tenido una conversación muy sincera. Somos dos personas que vamos de cara. Le expliqué mi sentimiento futbolístico, mis equipos compiten bien, pero también juegan bien al fútbol. Me gusta el equilibrio. Algunos confunden el equilibrio con ser defensivo. He estado en el Real Madrid, con Julen Lopetegui... esos equipos no son dudosos de a qué juegan".

Las salidas. "No es pregunta para mí porque es probablemente para la dirección deportiva, pero sí habrá movimientos. Los que nos quedemos en el barco, iremos de verdad. Habrá salidas y entradas porque también habrá límites salariales que tengamos que respetar".