Sergio Francisco llega a Burgos pidiendo un fichaje de su confianza en la Real Sociedad

Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 20:19h.

Regresa a los banquillos tras su despido txuri urdin

La Real Sociedad medita la salida de una perla a Primera: el espejo de Jon Karrikaburu

Compartir







Sergio Francisco está de vuelta. Tras un difícil arranque de temporada en LALIGA EA Sports, la Real Sociedad decidió destituir al señalado como sustituto de Imanol Alguacil en el banquillo de Anoeta. No fue una decisión nada sencilla, como ha reconocido Jokin Aperribay en varias ocasiones, ni tan poco fácil de digerir por el propio técnico. Varios meses después, oficializa su llegada al Burgos CF.

Este martes, el conjunto de El Plantío confirmó su fichaje a través de un comunicado: "El Burgos Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Sergio Francisco Ramos para que se convierta en nuevo entrenador del primer equipo blanquinegro. El técnico firma por la entidad burgalesista para la temporada 2026/27, con opción a una campaña más en función de la consecución de objetivos".

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic busca resolución a cuatro casos en el Athletic: Mikel González ofrece dos vías

Sergio Francisco pide un fichaje de su confianza en la Real Sociedad

Tan solo lleva unas horas ejerciendo como técnico burgalés, y según avanza el periodista Ángel García (Cazurreando.com), Sergio Francisco ya habría trasladado al club su primera petición para el presente mercado de fichajes. Y tendría sello txuri urdin, pues aunque ya está desvinculado de la entidad donostiarra, pasó por sus principales equipos en categorías inferiores.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo analiza al detalle un regreso en la plantilla: debate de mercado y avales

Se trata de Peru Rodríguez, defensor que abandonó el pasado invierno el filial de la Real Sociedad rumbo a la Cultural y Deportiva Leonesa. Apoyado en su condición de agente libre, Sergio Francisco habría apostado por el reencuentro con un futbolista que fue de su confianza en Zubieta. Juntos batallaron en más de sesenta encuentros oficiales.

A sus 24 años, el zaguero de Antzuola busca un nuevo destino en el que echar raíces tras vivir la segunda parte del curso en el citado equipo leonés. Quién sabe si Sergio Francisco, el que fuera su técnico en el filial realista, le brindará la oportunidad que busca en el fútbol profesional.