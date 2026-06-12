La Real Sociedad medita la salida de una perla a Primera: el espejo de Jon Karrikaburu

Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 13:44h.

Hay dudas en esta posible operación

Erik Bretos suma dos nombres al casting central de la Real Sociedad: fichajes muy opuestos

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La operación salida en la Real Sociedad será importante para definir cuántos refuerzos podrá acometer. Los focos se centran en reforzar el eje de la zaga y el ataque con un perfil dinámico que pueda ocupar la banda, pero también la punta de lanza. Entre tanto posible movimiento en la primera plantilla, Erik Bretos también tiene que confeccionar al Sanse y ahí hay un activo al que quieren en Primera División.

Tras salvarse holgadamente en LALIGA Hypermotion, el filial txuri urdin buscará mantenerse en el fútbol profesional para así facilitar el salto de los potrillos al equipo de Pellegrino Matarazzo. No obstante, el buen hacer del Sanse en la categoría de plata no ha sido ajeno para clubes de alrededor.

La Real Sociedad medita la cesión de una perla a Primera

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, avanza en exclusiva el interés del Deportivo Alavés por una perla txuri urdin. Se trata de Gorka Carrera, delantero centro que se ha destapado como un interesante goleador en Segunda. Así lo confirman sus quince goles y tres asistencias en el pasado curso.

Un buen hacer ofensivo que fue valorado por Matarazzo con oportunidades en la élite nacional en el tramo final de curso ante Real Betis o Girona, pero también en otros compases de la temporada como el encuentro copero ante el Reus FCR.

Ahora, la entidad babazorra ha puesto sus ojos en el futbolista de Rentería y está apretando para conseguir la cesión del ariete de cara a la próxima temporada. Con 21 años, y amarrado hasta junio de 2030, Gorka Carrera podría continuar alternando filial y primer equipo.

El espejo de Jon Karrikaburu

Este caso, aún por decidirse, guarda ciertas similitudes con el de Jon Karrikaburu. Delantero joven que suma buenas cifras goleadores y que busca un crecimiento veloz en la élite para poder triunfar posteriormente en casa. En el caso de 'Karrika' su progresión se ha frenado y los técnicos de la Real Sociedad no han apostado por él.

Ahora, el club donostiarra debate qué hacer con Gorka Carrera, más si cabe teniendo al filial en la segunda categoría del fútbol nacional. El espejo de Jon Karrikaburu es claro, una gran promesa que, salvo giro inesperado, abandonará este verano la Real Sociedad de manera definitiva.