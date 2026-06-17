Crecen los rumores de una posible retirada tras el Mundial

Jorge Mendes gestiona personalmente el fichaje del mediocentro para el Real Madrid: 60 millones

Compartir







El futuro de Luka Modric es una incógnita. El centrocampista debuta este miércoles en el Mundial 2026 en uno de los grandes partidos de esta primera fase, en el que Croacia se mide a Inglaterra. A corto plazo, está completamente centrado en la selección, pero su continuidad en el AC Milan parece cada vez más complicada. Y mientras, crecen los rumores ante un posible regreso al Real Madrid.

Su compatriota Davor Suker, de hecho, admite que le ve volviendo a la casa blanca: "Me preguntaron dónde va a seguir, si o en Milán o en Madrid, y yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid", respondió en Radio Marca cuando le preguntaron por Luka.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid tantea el fichaje de Bastoni: la decisión de José Mourinho y su precio de salida

"Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera. Vamos a esperar a que pase el Mundial y ver qué pasa. No puedo hablar más, no puedo decir más, no se puede decir todo. Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid, eso te lo aseguro", agregó posteriormente, dejando claro que ve a su compatriota regresando al Real Madrid.

Luka Modric, la retirada y el Real Madrid

Modric cumplirá 41 años el próximo mes de septiembre y cada vez son más las voces que apuntan a una retirada. De hecho, en Italia dan por seguro que no seguirá en las filas del Milan, al que llegó hace solo un año procedente del equipo madridista y donde ha disputado este curso 37 encuentros en los que ha firmado dos goles y tres asistencias.

El jugador, de momento, ha dado largas cada vez que le han preguntado por su futuro, sin confirmar ni desmentir una posible retirada. Mientras, crecen las voces que apuntan a un regreso a Madrid, quién sabe si como miembro del cuerpo técnico de José Mourinho o con otro rol distinto.