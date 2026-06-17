Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 12:44h.

El Barça deja a un lado el fichaje de Bastoni para la defensa de Hansi Flick

Los blancos sopesan fórmulas para reducir su coste

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El Real Madrid se encuentra ante uno de los veranos más movidos de los últimos años. El club, tras cerrar las incorporaciones de Marc Cucurella y de Bernardo Silva, sigue peinando el mercado en busca de las piezas idóneas para el nuevo proyecto de José Mourinho al frente del club. El portugués tiene mucha que decir en la toma de decisiones a la hora de firmar jugadores y la comunicación entre ambas parcelas del club es constante. En las últimas horas se presenta un nuevo objetivo en el horizonte del conjunto merengue. Se trata de Alessandro Bastoni.

Según desvela La Gazzetta dello Sport, el central del Inter de Milán está en el radar del Real Madrid y las partes ya habrían mantenido conversaciones sobre su predisposición a dejarlo marchar aunque sin entrar, de momento, en detalles de cifras y otros aspectos.

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Bastoni, con contrato en vigor hasta 2028, ya estuvo en la agenda del Barcelona antes incluso de que comenzara el mes de junio, aunque su precio de salida convirtió en imposible cualquier operación. Ahora es el Madrid el que parece tantear su posible llegada a la espera de conocer la decisión de Mourinho al respecto, quien también baraja otras opciones para esa demarcación.

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El precio de salida de Bastoni

Como decíamos, el hecho de que Bastoni tenga contrato con el Inter hasta 2028 complica cualquier operación. En lo económico, el Inter comenzaría a sopesar una salida a partir de los 70 millones de euros, una cifra que el Madrid espera rebajar con varias alternativas en el horizonte. Una de ellas podría ser la de incluir algún jugador en la operación. Cabe mencionar que en las últimas horas se habla del interés del cuadro italiano en Camavinga.

En resumidas cuentas, la posibilidad de que el Inter deje salir a Bastoni es real, aunque su deseo es sacar tajada económica de una operación que le serviría para dotar de más armas al equipo de cara al próximo curso.