Nico Paz ya ha comunicado la decisión sobre su futuro al Real Madrid

Lucas Gatti 16 JUN 2026 - 21:02h.

El joven canterano del Real Madrid ya ha informado al club a dónde irá cuando acabe el Mundial con la Selección Argentina

Florentino Pérez anuncia "fichajes en todas las líneas" y dejará a Mourinho la decisión con Nico Paz

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Nicolas Paz forma parte del seleccionado argentino que disputará la Copa del Mundo 2026. El mediocampista está ante el principal desafío de su carrera: defender los colores de la camiseta de su país, por primera vez en su corta carrera futbolística.

No obstante, el oriundo de Tenerife, nacionalizado argentino, no se desentiende de lo que será su futuro luego del mundial. Según pudo saber ElDesmarque, el talentoso, de 21 años, le comunicó al Real Madrid su decisión de permanecer una temporada más en el Como de Italia, equipo comandado por Cesc Fabregas.

El conjunto italiano clasificó a la Champions League y su principal motivo por el cual quisiera permanecer en Italia es que quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Además, optó por continuar su desarrollo profesional en la Serie A, priorizando el rodaje en el Como y los minutos de juego en la elite del fútbol de Europa.

Nico Paz quiere quedarse un año más en el Como de Cesc Fábregas

La decisión de Paz de mantenerse en Italia rompe con la posibilidad de un posible regreso en el próximo mercado de pases a la Casa Blanca, que hoy está muy interesado en pagar los 9 millones de euros como opción de recompra, que se encuentra vigente hasta el próximo 30 de junio. A quince días de la fecha de vencimiento, el mediocampista seguirá en el Como.

Sin embargo, el Como y el Real Madrid siguen en conversaciones para encontrar la mejor solución sobre el acuerdo de Paz. Todas las partes siguen en contacto. Por el lado del club madrileño, seguirán insistiendo hasta donde se puede para tratar de convencer al futbolista de un posible regreso, en donde hizo las divisiones inferiores y le tocó debutar en Primera el 8 de noviembre de 2023 frente al Braga por la Champions League, reemplazando a Federico Valverde.

La llegada de Bernardo Silva, principalmente, y los últimos movimientos en el plantel merengue hicieron reflexionar al jugador de permanecer un año más en Italia con la intención de no perder minutos de juego, lo que sería casi seguro para el entrenador español que podría contar con él para el once titular, salvo algún imprevisto. La llegada de José Mourhino ponía en duda al futbolista de regresar al Madrid sin saber si iba a ser tenido en cuenta o no.

Cabe recordar que el Madrid mantiene una posibilidad preferencial sobre el argentino hasta el 30/06/2027, por lo que podría recuperarlo a cambio de 10 millones de euros. El zurdo talentoso tuvo una magnifica temporada en el Como, llevando al equipo italiano a clasificar por vez primera al Como a la Liga de Campeones. En el último año, convirtió 13 goles, dio ocho asistencias en 40 partidos y se transformó en una pieza clave del equipo comendado por Fábregas.