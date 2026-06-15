El Manchester City bloquea el fichaje de un defensa deseado por Real Madrid y FC Barcelona

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 17:46h.

Joško Gvardiol renueva por los citizen para jugar a las órdenes de Enzo Maresca

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La montaña rusa del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola toma un rumbo uniforme con la renovación pactada de Joško Gvardiol, que va a seguir siendo el referente de la zaga en el equipo citizen. A pesar de la necesidad urgente de Real Madrid y FC Barcelona para afianzar la defensa, ambos incluidos en múltiples rumores para hacerse con el central, la última hora desvela una renovación por cinco años para volver a ser indiscutible en el nuevo proyecto de Enzo Maresca.

Real Madrid y FC Barcelona ven cómo se cierra una de las puertas más jugosas del mercado de fichajes con la renovación de Gvuardiol hasta 2031 por el Manchester City tal y como informa Fabrizio Romano. El periodista desvela los planes del club comandado por Hugo Viana desde la dirección deportiva, lo que deja una opción menos a los dos grandes de LaLiga y sobre todo a Mourinho, que veía en el croata de tan sólo 24 años a un pilar para sostener al conjunto blanco desde atrás durante los próximos años.

Con dos años de contrato por delante, da la sensación de que la exigencia de un jugador de su perfil para equipos como el Barça y el Real Madrid han ayudado de cara a una renovación. De hecho el jugador, concentrado con Croacia en el Mundial, comentó hace unos días que esperaría al cierre del Mundial para definir su futuro, pero el Manchester City ha acelerado las negociaciones antes incluso de su debut.

Desde la perspectiva de los dos gigantes de LaLiga, el Real Madrid tiene algo menos de urgencia por el fichaje de Konate, aunque no descarta a otro jugador en la posición tras las dudas en el eje de la zaga esta temporada. El caso del FC Barcelona es similar, sobre todo porque han sonado también nombres como Bastoni, que parece quedarse en el Inter de Milán ante las altas pretensiones de los nerazzurri, que se definen como no vendedores en este mercado de fichajes.