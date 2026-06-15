Deco, a por Jan Virgili: ¿Cuánto tiene que pagar el Barça por su fichaje?

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 13:57h.

El director deportivo se ha reunido esta mañana con el agente del jugador

La nueva cláusula de Jan Virgili tras el descenso del Mallorca que pone su fichaje a tiro

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En pleno Mundial, el mercado de fichajes culé sigue su curso. En la Ciudad Condal están a pleno rendimiento y tras la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle, Deco continúa rastreando el mercado para encontrar refuerzos para Hansi Flick. Con el fichaje de Julián Álvarez marcado en rojo, no quita el ojo a otros pretendidos como es el caso de Jan Virgili, y por el que ha estado reunido esta mañana el director deportivo culé.

Según cuenta el diario Sport, Deco se ha reunido este lunes con el agente del jugador, Alvaro Aicua, para estudiar su situación, que con el descenso del Mallorca, podría fichar por el conjunto culé por una cifra bastante asequible. El cambio de categoría del cuadro bermellón ha supuesto una reducción considerable en la la cláusula de Jan Virgili, bajando de 30 a 12 millones de euros, y que puede ser aún menor en caso de la entidad culé.

Cabe recordar que el conjunto bermellón pagó 3,5 millones para obtener el 60% de su pase. Es decir, que el Barça se quedó con el 40%, por lo que su vuelta le costaría alrededor de unos siete millones de euros. En la práctica sería pagar esa cláusula de 12 'kilos', de los cuales le volverían de vuelta casi cinco por ese 40% que aún conservan.

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Una cifra que, sin duda, resulta muy atractiva para un jugador de su talento, con tan solo 19 años de edad y un añito de experiencia en el máximo nivel. En este sentido, el regreso de Jan Virgili al FC Barcelona se postula como una alternativa económica para reforzar el ataque. Una opción que ha ido ganando fuerza con las semanas hasta el punto de que esta misma mañana se ha producido la reunión de Deco con el agente del jugador.