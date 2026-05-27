La nueva cláusula de Jan Virgili tras el descenso del Mallorca que pone su fichaje a tiro

Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 09:35h.

Al FC Barcelona le saldría incluso más barato

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Jan Virgili fue uno de los jugadores más desequilibrantes del RCD Mallorca la temporada pasada. El extremo, por quien el conjunto bermellón pagó 3.5 millones para obtener el 60% de su pase, se convirtió desde muy temprano en un agitador de partidos. De su titularidad surgió todo el lío entre Dani Rodríguez y Jagoba Arrasate, que acabó con el gallego en el Leganés y el berriatuarra, algunas jornadas después, en el paro. Ahora el jugador, cuya cláusula con el equipo balear en LALIGA EA SPORTS era prohibitiva, puede salir del cuadro insular por una cantidad mucho más reducida. Y, por una cifra mucho más baja, volver al FC Barcelona este mismo verano.

En este sentido, según avanzó 101tv Sevilla y confirma el diario SPORT, la cláusula de rescisión de Jan Virgili tras descender a LALIGA HYPERMOTION se reduce de los 30 millones que tenía fijados previamente a tan solo 12 'kilos'. Una cifra que, sin duda, resulta muy atractiva para un jugador de su talento, con tan solo 19 años de edad y un añito de experiencia en el máximo nivel.

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Al FC Barcelona le saldría más barato fichar a Jan Virgili

Sin embargo, esta cantidad sería incluso más baja para el FC Barcelona, que, según la citada información, podría recuperar al futbolista por unos 7 millones de euros, debido a que todavía conservan el 40% del pase del jugador. En la práctica sería pagar esa cláusula de 12 'kilos', de los cuales le volverían de vuelta casi cinco por ese 40% que aún conservan.

En este sentido, el regreso de Jan Virgili al FC Barcelona se postula como una alternativa económica para reforzar el ataque. Si bien su regreso, con el RCD Mallorca en LALIGA EA SPORTS, se antojaba complicado, ahora surge como una posibilidad que de buen grado asumiría un papel secundario ante los Raphinha y Lamine Yamal, con mucho margen de progresión y una opción de la casa.