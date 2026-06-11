Se complica el deseo de José Mourinho en el Real Madrid: fichaje truncado y renovación a la vista

Fran Fuentes 11 JUN 2026 - 15:34h.

Acercamiento entre el jugador y su club en las últimas horas

Álvaro Arbeloa ya tiene un nuevo pretendiente tras su marcha del Real Madrid y está en la Premier

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José Mourinho ya planifica el mercado de fichajes en el Real Madrid. El técnico portugués ha tenido en todo momento el poder de decisión tanto en el apartado de salidas como en las incorporaciones. En este sentido, uno de los principales deseos que ha expresado el luso es el de un lateral zurdo que también se pueda desempeñar como defensa central. Los dos nombres que han salido a la palestra son los de Riccardo Calafiori, del Arsenal, y Josko Gvardiol, del Manchester City, quien, además, ya fue ofrecido al club hace algunas semanas.

Es en el caso del jugador croata que la operación apunta a truncarse. Y es que, según informa Fabrizio Romano, se ha producido un acercamiento entre el Manchester City y el propio Josko Gvardiol para ampliar su contrato con la entidad citizen. En este sentido, el periodista italiano afirma que desde la entidad hay optimismo para renovar al defensor, cuya vinculación finaliza en 2028. De este modo, la salida del jugador, que cobraba fuerza para este mismo verano, se disipa con el paso de las horas.

Tras Josko Gvardiol, Riccardo Calafiori es el favorito de Mourinho para el Real Madrid

Así las cosas, al Real Madrid solo le queda Riccardo Calafiori como la otra alternativa de lateral que puede jugar como central o, más bien, de central que viene jugando como lateral. El italiano ha sido una pieza importante en el Arsenal campeón de la Premier League, aunque Mikel Arteta ha apostado por Piero Hincapié por encima del zaguero romano en el tramo final de temporada.

Con contrato con los gunners hasta el 2029, y tras pagar hace apenas un año casi 44 millones de euros, el Arsenal no planea dejarle salir si no es por una cifra importante. El valor de mercado de Calafiori actualmente es de 55 millones de euros, aunque, con tres temporadas más de contrato y apenas 24 años, la cifra que solicitaría el Arsenal estaría bastante por encima. Eso sí, en este momento es la principal alternativa, junto a Nico Schlotterbeck, para reforzar la defensa más allá de los ya firmados Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.