Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 10:57h.

Josko Gvardiol, de ser ofrecido al Real Madrid a fichaje del FC Barcelona: Deco ya trabaja en ello

Su contrato con el City se extiende a 2028

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Uno de los nombres que ronda LALIGA EA SPORTS en este mercado de fichajes es el de Josko Gvardiol. El central del Manchester City está en el radar de clubes como el Real Madrid o el Barcelona, sabedores de la dificultad en las negociaciones. Las primeras informaciones apuntaban a que el conjunto británico no vería con malos ojos una posible salida del croata para hacer caja. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado.

Según informa el medio croata Jutarnji list, el City estaría ahora dispuesto a sentarse a negociar con Gvardiol una mejora sustancial de su contrato, cuya duración actual se extiende al año 2028. Con ese paso al frente, el equipo inglés pretende blindar al futbolista ante todos los rumores que lo sitúan este verano lejos del Etihad Stadium.

Mientras tanto, Real Madrid y Barcelona se mantienen atentos a cualquier novedad por un futbolista que encajaría a la perfección en ambos proyectos. El cuadro merengue sigue a la espera de las elecciones entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez para avanzar en el trabajo veraniego. Los culés, por su parte, ya han cerrado fichajes como el de Anthony Gordon y sigue firme en su intención de confeccionar la plantilla cuanto antes.

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Gvardiol, a la espera en el Mundial

Gvardiol, mientras tanto, se mantiene alejado de todo tipo de rumores y concentrado con Croacia para la disputa del Mundial, una cita que arrancará en los próximos días. En cualquier caso, el croata emplaza cualquier decisión más allá del Manchester City a su vuelta de la cita intercontinental.

"Estoy feliz aquí en el club, tengo todo lo que necesito. Antes de la lesión jugaba todos los partidos, casi siempre los noventa minutos completos. Después del Mundial, veremos qué pasa", comentó al respecto en declaraciones al club durante la concentración de su selección.