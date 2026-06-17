Jorge Mendes gestiona personalmente el fichaje del mediocentro para el Real Madrid: 60 millones

Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 14:06h.

El representante luso, junto con Mourinho, gestionarán la operación si el técnico lo considera necesario

El Real Madrid tantea el fichaje de Bastoni: la decisión de José Mourinho y su precio de salida

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El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes. Tras oficializar la llegada de Bernardo Silva, apenas dos días después de confirmar lo de Marc Cucurella, el club no tiene pensado detenerse y aún pueden quedar varios fichajes en la cartera. Uno de ellos sería el de un mediocentro de perfil más creativo que complemente la medular madridista. Uno de los nombres que se han mantenido latentes durante meses es Kees Smit, joven promesa del AZ Alkmaar a quien Ronald Koeman ha decidido dejar fuera de la lista de Holanda para el Mundial.

Y es que, según informa The Athletic, Kees Smit sigue siendo una opción plausible para llegar al conjunto blanco. En este sentido, el jugador está encantado con el interés del Real Madrid, le atrae la idea de jugar de blanco y solo estarían esperando a que el conjunto blanco diera el paso para activar la operación.

Por otra parte, el conjunto holandés pediría 60 millones de euros para dejarle marchar, consciente de que tiene la sartén por el mango con el jugador, al que aún restan dos años de contrato y que suscita intereses más allá del conjunto blanco. Clubes de la Premier podrían alcanzar esa cifra sin el mayor de los problemas.

La baza del Real Madrid es que Jorge Mendes está involucrado en la operación, en el papel de intermediario. Si bien su agencia de representación no es Gestifute, la compañía del representante luso, el portugués estaría metido de lleno en la operación, con un papel fundamental para que el fichaje salga adelante.

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José Mourinho tiene la última palabra sobre el fichaje de Kees Smit

Todo dependerá de lo que José Mourinho entienda que necesita para el centro del campo. Tras la llegada de Bernardo Silva, un pivote o interior organizador se antoja vital para los intereses del conjunto blanco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el técnico portugués prefiera una opción más contrastada, más veterano y con partidos en las piernas, que una joven promesa de 20 años.

Así las cosas, Kees Smit es un mediocentro de 1.85 metros, con muy buen toque de balón y capacidad de organizar al equipo a través de la posesión. Sin embargo, la llegada de José Mourinho eleva el nivel de exigencia y no deja mucho lugar a experimentos. De este modo, todavía cabe esperar varios refuerzos más en diferentes zonas del campo. Habrá que ver si uno de ellos es el centrocampista holandés.