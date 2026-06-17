Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 09:56h.

Las notas y puntos del Real Madrid en la temporada 25/26 con 12 suspensos y varios señalados

Contrato en vigor hasta 2029

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El verano del Real Madrid no da lugar al descanso. El final de una abrupta temporada vino acompañada de la lucha por la presidencia entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Tras la victoria del primero, los cambios se van produciendo a buen ritmo. José Mourinho volverá a ser el capitán del barco merengue y para su nuevo reto ya ha reclutado a futbolistas de la talla de Cucurella, entre otros. El portugués, como es lógico, también tiene en su agenda una lista con aquellos jugadores con los que no cuenta y entre ellos está un Eduardo Camavinga que empieza a acumular pretendientes.

El último en sumarse a ese interés ha sido el Inter de Milán. Desde Italia señalan que su presidente, Giuseppe Marotta, habría preguntado a Florentino por el futbolista francés durante una visita al Santiago Bernabéu para un encuentro veraniego. Camavinga tiene contrato en vigor y aún no está claro si saldrá o no del conjunto blanco, pero lo que sí es una realidad es que está en la lista de señalados de su nuevo entrenador.

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De momento se trata solo de un simple tanteo para conocer la predisposición del club con el jugador y del propio Camavinga de salir rumbo a la Serie A. El verano dictará sentencia sobre un jugador que terminó la pasada temporada muy señalado.

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Camavinga, en el centro de las miradas

La polémica salpicó al Real Madrid el pasado curso por muchos motivos. Entre ellos, los múltiples actos de indisciplina y la falta de compromiso, trabajo y rendimiento de algunos integrantes del vestuario, situaciones que provocaron que ni Xabi Alonso ni más tarde Arbeloa enderezaran el rumbo de la nave blanca.

En buena parte de los problemas, Camavinga estaba entre los señalados, lo que provocó que el Santiago Bernabéu terminase la temporada muy enfadado con el futbolista galo. Por todo ello, su futuro en el Madrid es una incógnita a la espera de novedades veraniegas.