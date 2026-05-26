Las notas y puntos del Real Madrid en la temporada 25/26 con 12 suspensos y varios señalados

Joaquín Anduro 26 MAY 2026 - 08:28h.

Casi todos los jugadores del Real Madrid han estado por debajo de su nivel

Así está la plantilla del Real Madrid para la 26/27: nombres, contratos y el melón de los canteranos

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La 25/26 ha acabado por fin para el Real Madrid después de una temporada en blanco con numerosos líos en el vestuario que ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa han conseguido solucionar, con las estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. o Jude Bellingham señaladas e incidentes como la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Aquí van las notas del Real Madrid 2025/26 (también puedes ver las de la 24/25, la 23/24 y las de la 22/23).

Porteros del Real Madrid

Thibaut Courtois [7,5] : Una vez más, cuando todo va mal aparece Courtois. El meta volvió a ser decisivo salvando al Real Madrid cuando el resto de futbolistas fallaba y dejó actuaciones que permitieron que el conjunto merengue llegara con opciones reales en LALIGA y la Champions hasta su lesión.

: Una vez más, cuando todo va mal aparece Courtois. El meta volvió a ser decisivo salvando al Real Madrid cuando el resto de futbolistas fallaba y dejó actuaciones que permitieron que el conjunto merengue llegara con opciones reales en LALIGA y la Champions hasta su lesión. Andriy Lunin [6]: Le tocó aparecer en el tramo decisivo de primavera por la baja de Courtois y, a pesar de no estar a la altura del belga, poco se le puede achacar en encuentros como el de Múnich con una defensa que tampoco le ayudó a dejar muchas porterías a cero. Un lujo de portero suplente.

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Defensas

Dani Carvajal [6] : La lesión del tramo inicial le frenó y, a su regreso, Arbeloa demostró que no confiaba en él condenándole a marcharse del club de su vida esta campaña tras 13 años en el primer equipo. Cumplió cuando le tocó participar y se despidió con un bonito homenaje del Santiago Bernabéu.

: La lesión del tramo inicial le frenó y, a su regreso, Arbeloa demostró que no confiaba en él condenándole a marcharse del club de su vida esta campaña tras 13 años en el primer equipo. Cumplió cuando le tocó participar y se despidió con un bonito homenaje del Santiago Bernabéu. Trent Alexander-Arnold [4,5] : Es complicado valorar al inglés ya que, siendo lateral, ha dejado lagunas defensivas mientras que en ataque su guante en la derecha ha servido para romper partidos. Realmente es lo que ya había mostrado en Liverpool pero el próximo entrenador debe ajustar esto ya que su rendimiento incluso le ha costado el Mundial.

: Es complicado valorar al inglés ya que, siendo lateral, ha dejado lagunas defensivas mientras que en ataque su guante en la derecha ha servido para romper partidos. Realmente es lo que ya había mostrado en Liverpool pero el próximo entrenador debe ajustar esto ya que su rendimiento incluso le ha costado el Mundial. Éder Militao [6,5] : Brilló durante el poco tiempo que pudo jugar debido a las lesiones que ponen en jaque su carrera. En los partidos que disputó supo ajustar su nivel defensivo a una exuberancia física que, siendo aún potente, ya cuenta con un punto menos.

: Brilló durante el poco tiempo que pudo jugar debido a las lesiones que ponen en jaque su carrera. En los partidos que disputó supo ajustar su nivel defensivo a una exuberancia física que, siendo aún potente, ya cuenta con un punto menos. David Alaba [-] : El austríaco tuvo un papel testimonial en su última temporada en el Real Madrid con apenas seis titularidades en las que ya dejó claro que no es el zaguero de antes de sus problemas de rodilla. Ha ejercido su papel de veterano con creces.

: El austríaco tuvo un papel testimonial en su última temporada en el Real Madrid con apenas seis titularidades en las que ya dejó claro que no es el zaguero de antes de sus problemas de rodilla. Ha ejercido su papel de veterano con creces. Antonio Rüdiger [4,5] : La lesión sufrida a principio de temporada le terminaría lastrando físicamente y, sin llegar a estar al 100%, el equipo se resintió al perder a un futbolista aún más necesario sin Militao. Apunta a quedarse pero ya no es un futbolista tan fiable como en sus primeros años en el club.

: La lesión sufrida a principio de temporada le terminaría lastrando físicamente y, sin llegar a estar al 100%, el equipo se resintió al perder a un futbolista aún más necesario sin Militao. Apunta a quedarse pero ya no es un futbolista tan fiable como en sus primeros años en el club. Dean Huijsen [4] : El central ha dejado a deber en su primera temporada como madridista dejando varios errores graves que le han terminado costando incluso su convocatoria para el Mundial cuando parecía un fijo para Luis de la Fuente. Su edad invita a pensar en que mejorará y tanto España como el Real Madrid lo necesitan.

: El central ha dejado a deber en su primera temporada como madridista dejando varios errores graves que le han terminado costando incluso su convocatoria para el Mundial cuando parecía un fijo para Luis de la Fuente. Su edad invita a pensar en que mejorará y tanto España como el Real Madrid lo necesitan. Raúl Asencio [5,5] : A pesar de que sigue cometiendo algunos errores que debe resolver, su intensidad sirvió para activar al resto de sus compañeros en partidos en los que el Real Madrid parecía lejos del nivel requerido. Siempre dispuesto a lo que se le pide.

: A pesar de que sigue cometiendo algunos errores que debe resolver, su intensidad sirvió para activar al resto de sus compañeros en partidos en los que el Real Madrid parecía lejos del nivel requerido. Siempre dispuesto a lo que se le pide. Álvaro Carreras [5] : Aprobado raspado para el gallego en su primera temporada en el Real Madrid, con mucho trabajo aún por hacer para consolidarse como titular en el equipo blanco de cara al futuro. Sigue sin ser del todo fiable atrás y, en ataque, no llegó a entenderse del todo con Vinicius por su banda.

: Aprobado raspado para el gallego en su primera temporada en el Real Madrid, con mucho trabajo aún por hacer para consolidarse como titular en el equipo blanco de cara al futuro. Sigue sin ser del todo fiable atrás y, en ataque, no llegó a entenderse del todo con Vinicius por su banda. Ferland Mendy [-] : Entró como una roca en los partidos ante el City y el Bayern demostrando su nivel defensivo pero las lesiones volvieron a lastrarle en una carrera como madridista con esta mancha de los problemas físicos que han cortado su regularidad habitual.

: Entró como una roca en los partidos ante el City y el Bayern demostrando su nivel defensivo pero las lesiones volvieron a lastrarle en una carrera como madridista con esta mancha de los problemas físicos que han cortado su regularidad habitual. Fran García [6]: Cumplió cuando le tocó actuar en partidos de la talla del City, el Clásico o el derbi aunque su techo ya parece claro y puede ser uno de los futbolistas llamados a abandonar la plantilla este verano en busca de más oportunidades. Ha ejercido su rol siempre dando el máximo.

Centrocampistas

Aurélien Tchouaméni [8] : El mejor futbolista del Real Madrid esta temporada. El francés ha sabido cambiar los silbidos por aplausos liberándose de esa etiqueta de pivote defensivo, una posición que realmente no le corresponde. Su pelea con Fede Valverde no lastra una campaña en la que ha sido uno de los pocos que ha mantenido su regularidad.

: El mejor futbolista del Real Madrid esta temporada. El francés ha sabido cambiar los silbidos por aplausos liberándose de esa etiqueta de pivote defensivo, una posición que realmente no le corresponde. Su pelea con Fede Valverde no lastra una campaña en la que ha sido uno de los pocos que ha mantenido su regularidad. Eduardo Camavinga [2,5] : La etapa del galo en el conjunto madrileño parece amortizada después de una 25/26 en la que, no es que no haya progresado, es que ha ido hacia atrás. Sus errores groseros en Mallorca o Múnich, por poner sólo dos ejemplos, terminaron con las aspiraciones de título madridistas.

: La etapa del galo en el conjunto madrileño parece amortizada después de una 25/26 en la que, no es que no haya progresado, es que ha ido hacia atrás. Sus errores groseros en Mallorca o Múnich, por poner sólo dos ejemplos, terminaron con las aspiraciones de título madridistas. Fede Valverde [6] : Temporada muy irregular del uruguayo, con una relación que no fue del todo buena con Xabi Alonso y una mejora con Arbeloa hasta que llegó su pelea con Tchouaméni en Valdebebas. La salida de Carvajal le coloca con más responsabilidad como capitán y debe hacer gala de ello liderando al equipo también fuera del campo y manteniendo sus números.

: Temporada muy irregular del uruguayo, con una relación que no fue del todo buena con Xabi Alonso y una mejora con Arbeloa hasta que llegó su pelea con Tchouaméni en Valdebebas. La salida de Carvajal le coloca con más responsabilidad como capitán y debe hacer gala de ello liderando al equipo también fuera del campo y manteniendo sus números. Dani Ceballos [1] : En la primera parte de la temporada, el sevillano contó algo más para Xabi pero, con Arbeloa, tiró definitivamente la toalla y parece complicado que siga una temporada más en el Real Madrid. Al menos el técnico le levantó el castigo y pudo despedirse del Santiago Bernabéu.

: En la primera parte de la temporada, el sevillano contó algo más para Xabi pero, con Arbeloa, tiró definitivamente la toalla y parece complicado que siga una temporada más en el Real Madrid. Al menos el técnico le levantó el castigo y pudo despedirse del Santiago Bernabéu. Jude Bellingham [3] : Uno de los principales señalados por la temporada merengue sin lograr encontrar nunca su sitio en el campo lejos de ese 'falso 9' que brilló en su primera temporada con unos números que se han desplomado. Si quiere ser uno de los líderes del vestuario necesita saber qué tipo de futbolista es.

: Uno de los principales señalados por la temporada merengue sin lograr encontrar nunca su sitio en el campo lejos de ese 'falso 9' que brilló en su primera temporada con unos números que se han desplomado. Si quiere ser uno de los líderes del vestuario necesita saber qué tipo de futbolista es. Arda Güler [7,5] : Uno de los pocos futbolistas que ha dado un paso adelante en el Real Madrid esta campaña ha sido el turco, que sigue dando progresos destacando más cuando le han colocado por delante del balón y no en la base de la jugada, brillando con la calidad que tiene en el último pase y entendiéndose muy bien con Mbappé.

: Uno de los pocos futbolistas que ha dado un paso adelante en el Real Madrid esta campaña ha sido el turco, que sigue dando progresos destacando más cuando le han colocado por delante del balón y no en la base de la jugada, brillando con la calidad que tiene en el último pase y entendiéndose muy bien con Mbappé. Thiago Pitarch [7,5]: De los numerosos canteranos a los que Arbeloa ha dado la alternativa durante su etapa, el centrocampista ha sido el más destacado, ofreciendo ayudas y apoyos para cohesionar a un equipo que se rompía a pesar de algunos despistes puntuales que pudieron costar caros. Tiene sitio en el Real Madrid.

Delanteros

Vinicius Jr. [4,5] : Sus 22 goles y 14 asistencias no le dan finalmente para aprobar en una temporada en la que se le ha pedido más, sobre todo a la hora de asociarse con Mbappé, ya que, sin él, sí ha brillado más. Su mosqueo con Xabi Alonso tras cambiarle en el Clásico del Santiago Bernabéu dio inicio a los numerosos problemas de vestuario, al menos de puertas para fuera.

: Sus 22 goles y 14 asistencias no le dan finalmente para aprobar en una temporada en la que se le ha pedido más, sobre todo a la hora de asociarse con Mbappé, ya que, sin él, sí ha brillado más. Su mosqueo con Xabi Alonso tras cambiarle en el Clásico del Santiago Bernabéu dio inicio a los numerosos problemas de vestuario, al menos de puertas para fuera. Kylian Mbappé [5] : El hecho de haber terminado como el Pichichi de LALIGA EA Sports y la Champions League con 42 tantos en 44 encuentros le hace aprobar pero el francés ha terminado la temporada en el punto de mira de la afición. Más que sus cifras, su comportamiento y su capacidad de jugar en equipo son los grandes puntos negros que tiene que solucionar para liderar el futuro proyecto.

: El hecho de haber terminado como el Pichichi de LALIGA EA Sports y la Champions League con 42 tantos en 44 encuentros le hace aprobar pero el francés ha terminado la temporada en el punto de mira de la afición. Más que sus cifras, su comportamiento y su capacidad de jugar en equipo son los grandes puntos negros que tiene que solucionar para liderar el futuro proyecto. Rodrygo [2] : Terminó el año lesionado pero sus tres dianas y seis pases de gol en 27 partidos son méritos suficientes como para contar con esta mala nota. Está por ver cómo vuelve de su rotura de ligamentos de la rodilla después de dos temporadas en las que su rendimiento ha ido disminuyendo hasta no aportar.

: Terminó el año lesionado pero sus tres dianas y seis pases de gol en 27 partidos son méritos suficientes como para contar con esta mala nota. Está por ver cómo vuelve de su rotura de ligamentos de la rodilla después de dos temporadas en las que su rendimiento ha ido disminuyendo hasta no aportar. Brahim Díaz [4] : El malagueño arrancó en muy baja forma antes de la Copa África y mejoró algo ya con Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu pero finalizó con sólo dos dianas en una temporada en la que no ha sido capaz de dar un golpe sobre la mesa cuando los que tenía por delante no estaban al nivel.

: El malagueño arrancó en muy baja forma antes de la Copa África y mejoró algo ya con Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu pero finalizó con sólo dos dianas en una temporada en la que no ha sido capaz de dar un golpe sobre la mesa cuando los que tenía por delante no estaban al nivel. Franco Mastantuono [2,5] : El peor de los fichajes del Real Madrid, al que sólo salva que aún tiene 18 años y tiempo por delante para mejorar, quizás en forma de cesión donde pueda tomar importancia. Arrancó bien pero una pubalgia le frenó y, desde entonces, pasó por los partidos sin influir en ellos.

: El peor de los fichajes del Real Madrid, al que sólo salva que aún tiene 18 años y tiempo por delante para mejorar, quizás en forma de cesión donde pueda tomar importancia. Arrancó bien pero una pubalgia le frenó y, desde entonces, pasó por los partidos sin influir en ellos. Gonzalo García [6,5] : Sin contar aquí el Mundial de Clubes, el ariete ha aprovechado sus oportunidades cuando ha podido y no le ha tocado actuar en la banda para dejarle el puesto de 'nueve' a Mbappé. Una salida en forma de cesión puede ayudarle a seguir progresando viendo que Endrick tendrá ficha el próximo año.

: Sin contar aquí el Mundial de Clubes, el ariete ha aprovechado sus oportunidades cuando ha podido y no le ha tocado actuar en la banda para dejarle el puesto de 'nueve' a Mbappé. Una salida en forma de cesión puede ayudarle a seguir progresando viendo que Endrick tendrá ficha el próximo año. Endrick [-]: El brasileño parecía condenado por Xabi Alonso y salió cedido al Olympique de Lyon, donde ha demostrado que puede brillar en Europa y tener un rol más importante en el Real Madrid de cara a la próxima campaña.

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