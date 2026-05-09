Las multas más salvajes del deporte tras la sanción a Valverde y Tchouaméni

Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 16:45h.

Valverde y Tchouaméni fueron multados con 500.000 euros

Normalidad y caras largas en el Real Madrid, pero con Tchouameni sonriendo sin Fede Valverde

Compartir







El Real Madrid decidió castigar a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni con una multa interna de medio millón de euros tras el conflicto vivido en Valdebebas. Una cifra gigantesca que ha sacudido al madridismo, aunque en la historia del deporte existen castigos todavía más bestias.

Porque sí, 500.000 euros parecen una barbaridad. Hasta que uno mira alrededor.

Desde mordiscos en Mundiales hasta negativas a jugar partidos de Champions o casos de dopaje, el deporte ha dejado sanciones económicas absolutamente descomunales.

De un mordisco de Suárez a la rebelión de Tévez

Uno de los casos más recordados sigue siendo el de Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014. Su mordisco a Chiellini terminó convirtiéndose en una de las imágenes más surrealistas de la historia reciente del fútbol… aunque económicamente no fue de las multas más altas. El uruguayo recibió una sanción cercana a los 85.000 euros.

Muy lejos, por ejemplo, de Carlos Tévez. El argentino fue castigado con unos 575.000 euros cuando militaba en el Manchester City después de negarse a jugar un partido de Champions League.

Una cifra prácticamente idéntica a la que ahora tendrán que asumir Valverde y Tchouaméni.

También Romelu Lukaku sufrió una sanción de medio millón de euros durante su etapa en el Chelsea tras conceder una entrevista sin permiso del club en la que confesaba su deseo de regresar al Inter de Milán.

Del dopaje al escándalo sexual: las multas más brutales

Más arriba todavía aparece el nombre de Kolo Touré. El exdefensa fue castigado con unos 862.000 euros tras dar positivo en un control antidopaje, una de las sanciones económicas más duras vistas en el fútbol europeo.

Y si el fútbol impresiona, la NFL juega en otra dimensión. Deshaun Watson, quarterback de fútbol americano, recibió una multa de cinco millones de dólares por un gravísimo caso relacionado con acusaciones de abuso sexual. Una cifra prácticamente imposible de comparar con el resto.

También hubo sanciones peculiares como la de Rafinha, castigado con unos 700.000 euros por acudir a los Juegos Olímpicos con Brasil sin permiso del Schalke 04.

Porque el deporte castiga muchas cosas. Desde declaraciones inoportunas hasta actos de indisciplina… o mordiscos que terminaron dando la vuelta al planeta.