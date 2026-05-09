Normalidad y caras largas en el Real Madrid, pero con Tchouameni sonriendo sin Fede Valverde

Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 13:01h.

Tchouameni acapara todos los focos tras su altercado con Fede Valverde: risas y normalidad en el entreno del Madrid

El problema de Fede Valverde y Tchouaméni tras su pelea que marca el futuro del Real Madrid

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En el último entrenamiento de Real Madrid, el último antes de poner rumbo a Barcelona para jugar este domingo El Clásico, una de las imágenes más comentadas fue la de Aurélien Tchouaméni trabajando con absoluta normalidad después de su reciente altercado con Federico Valverde. El centrocampista francés se mostró relajado y sonriente durante buena parte de la sesión, especialmente en un rondo junto a futbolistas como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Eduardo Camavinga, dejando una imagen de total normalidad y buen ambiente dentro del vestuario blanco.

El Madrid afronta ahora una cita decisiva en LaLiga con El Clásico frente al FC Barcelona. El equipo de Álvaro Arbeloa llega al choque obligado a reaccionar y para mantenerse con vida en la remota pelea por el campeonato, en un encuentro que puede resultar determinante para el desenlace de la temporada.