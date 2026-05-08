Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 09:43h.

Thibaut Courtois se apunta al Clásico en un Real Madrid con seis bajas y Mbappé en duda

El duelo puede decidir el título liguero

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Este domingo, a partir de las 21.00 horas, regresa uno de los partidos más señalados del calendario. El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid vuelve a escena inmerso en multitud de condicionantes. Los blancos llegan castigados, además de por las lesiones, por problemas internos. El vestuario vive un momento tremendamente delicado y es una incógnita saber cómo aterrizarán en el Camp Nou. Todo esto, además, con la posibilidad de que el cuadro blaugrana se proclame campeón de Liga este domingo de fondo. Casi nada.

Con todos estos ingredientes, no es fácil dilucidar con qué alineaciones podrían salir Hansi Flick y Álvaro Arbeloa al césped del Camp Nou. Lo que está claro es que faltarán bastantes protagonistas clave para un duelo de tal calibre.

El posible once del Barcelona

La ausencia más importante para Flick es la de Lamine Yamal. El atacante lleva un tiempo fuera y trata de llegar en óptimas condiciones al Mundial. Tampoco estará Christensen, que sigue recuperándose de una rotura parcial del ligamento cruzado.

En cuanto al once, es probable que el técnico alemán salga con Joan García en portería y una línea de cuatro similar a la de las últimas actuaciones: en el centro Pau Cubarsí y Gerard Martín y en los laterales Joao Cancelo y Koundé, quien regresa tras cumplir sanción. En el centro del campo se espera a Pedri junto a Eric García, con la opción de ver a Gavi un poco más adelantado si finalmente no entra Olmo. En ataque, es probable que Rashford ocupe el lugar de Bardghji y de Lamine, que Fermín actúe en la izquierda y que Lewandowski lo haga en punta de lanza.

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Así las cosas, el posible once del Barcelona está formado por: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Eric García: Rashford, Gavi, Fermín y Lewandowski.

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El posible once del Real Madrid

Como decíamos, el Real Madrid llega bajo mínimos entre lesiones y actos de indisciplina. No estarán, por lesión, Rodrygo, Militao, Mendy, Arda Güler, además de Carvajal. Son duda Mbappé -pese a que pasó las últimas pruebas y ha viajado- y Ceballos. La única buena noticia es la vuelta de Courtois, quien podría partir de titular.

El belga será duda hasta última hora, pero existen opciones de que juegue de inicio. En defensa le acompañarían Trent en la derecha, Fran García en la izquierda y Rüdiger y Huijsen en el centro. Thiago Pitarch, Camavinga y Bellingham por delante actuarían en la medular. Por último, el ataque lo formarían Brahim por la derecha, Vinicius por la izquierda y Gonzalo arriba.

De esta forma, el posible once del Real Madrid estaría formado por: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Thiago Pitarch; Brahim, Bellingham, Vinicius y Gonzalo.