Diego Páez de Roque 07 MAY 2026 - 14:06h.

Mbappé podrá estar en el Clásico

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Después de varios días de noticias negativas en torno al Real Madrid, con discusiones entre compañeros y sin objetivos deportivos en juego, Álvaro Arbeloa ha recuperado a Kylian Mbappé para el final de temporada.

Según ha podido saber ElDesmarque, el delantero francés ha superado las pruebas médicas tras la lesión que le ha tenido apartado del equipo durante varios días. El pasado martes se ejercitó en solitario en Valdebebas, pero ya ha dado un paso más entrenando junto a sus compañeros en una pequeña parte de la sesión. Después, trabajó de manera individual en el gimnasio y con los fisios.

Todo apunta a que mañana seguirá avanzando en el trabajo con el grupo, ganando así opciones para estar disponible en el Clásico del próximo domingo, donde el Barcelona podría proclamarse campeón de LALIGA EA Sports.

Mbappé podrá estar en el Clásico

No han sido días fáciles para Kylian Mbappé. Tras caer eliminados contra el Bayern de Múnich, al Real Madrid apenas le quedaban objetivos en juego. Contra el Real Betis, el delantero se lesionó y se perdió el siguiente encuentro frente al RCD Espanyol.

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Mientras tanto, el galo se marchó de vacaciones con Ester Expósito, su pareja, por varios países de Europa, algo que encendió al madridismo, pues en vez de estar recuperándose aprovechó para disfrutar de unos días libres mientras sus compañeros daban la cara.

Algunos creían que no volvería a jugar en lo que resta de temporada, sobre todo por el Mundial de selecciones a la vuelta de la esquina. Sin embargo, después de pasar las pruebas médicas correspondientes, Kylian Mbappé podría estar jugando el próximo domingo en el Clásico de Barcelona.

Por otro lado, el resto de lesionados del Real Madrid han continuado con sus respectivos trabajos de recuperación. Uno de los más preocupantes, Ferland Mendy, será intervenido la semana que viene, concretamente el lunes, en Francia, si no hay ninguna novedad.