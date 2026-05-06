Los tertulianos analizaron el banquillo blanco tras el pase del PSG a la final de la Champions

Así están los bombos de la Champions League 2026/2027: equipos clasificados y posibles rivales

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El debate por el nuevo entrenador del Real Madrid se ha colado en las semifinales de la Champions League. Tras el empate entre el Bayern y el PSG (1-1), que mete a los galos en su segunda final consecutiva, los tertulianos de Movistar han hablado sobre la figura de Luis Enrique y su importancia en el vestuario del Parque de los Príncipes. Es ahí cuando ha aparecido la posibilidad de que llegue al Santiago Bernabéu, algo que, admiten todos, "sería una bomba".

Pitu Abelardo conoce bien al asturiano y sabe que esa posibilidad está prácticamente descartada: "Sería increíble. No me gustaría que fuese al Madrid porque es el mejor, pero sería increíble, sería una bomba".

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Fernando Morientes tampoco lo ve tan claro. Luis Enrique jugó tanto en el Real Madrid como en el Barça, pero es evidente que se siente mucho más identificado con el cuadro culé. "No lo veo por las dos partes. Florentino no se fijaría en Luis Enrique por su pasado ni Luis Enrique se fijaría mucho menos en el Madrid", declaró Morientes.

Rafael Alkorta, por su parte, mandó una indirecta al presidente y también a la gestión de los egos y de ciertas figuras en el vestuario. Admite que está ahora en un transatlántico, pero "hay otros transatlánticos que no aciertan tanto". "El entrenador tiene una gran relación con el director deportivo, el que manda en el área deportiva, y una gran relación con el presidente. Eso lo trasladas al vestuario y lo normal es que ocurran estas cosas", explicó, una situación que parece estar bastante alejada en lo que ocurre actualmente en el Real Madrid.

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Gerard López tiene claro que "lleva dos años que demuestra ser el entrenador que lo tiene más claro, más facilidad de convencer", pero que le "extrañaría muchísimo" que acabara recalando en el Bernabéu. "No sólo por el Madrid, sino porque Luis se siente como en casa, tiene libertad, es un proyecto ganador, tiene un transatlántico económico detrás". Este miércoles, sin ir más lejos, decidió sustituir a Dembélé mediada la segunda mitad en Múnich. Una libertad que, probablemente, no tendría si llegara a la casa blanca con la plantilla actual.