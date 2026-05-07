Beñat García Goñi, uno de los elegidos

La pasión de Urko Izeta enamora a los athleticzales

Jesús Barrientos nos acerca una semblanza futbolística del cachorro navarro del Bilbao Athletic

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BilbaoLa primera vez que le vi a Beñat García Goñi fue estando ya en el Juvenil del Athletic Club. Un amigo que trabaja en Lezama me comentó que "hay un chico navarro" sobre el que el bueno de Burgi, responsable de captación en la zona de Navarra, había puesto sus ojos cuando este chaval jugaba en el convenido Oberena.

El Athletic se movió rápido y lo fichó. Cuando yo lo vi en el Juvenil destacaba por su altura, finura y ese algo que te entra por el ojo, como una coordinación de movimientos, para esa edad y esa estatura, que no eran normales. El manejo de balón con los 2 pies y un moverse por el campo que parecía incluso indolente a veces, como que aquello no iba con él.

Pero luego le he visto partidos en el Basconia de Bittor Llopis y lo que se veía en su edad juvenil se iba acrecentando. Se le ve muy importante para el equipo, por ese punto de imprevisión que le hace diferente a otros.

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Me sigue impactando que lee el fútbol a una velocidad impresionante, antes de que le llegue el balón ya sabe lo que va a hacer; un chico avispado de lectura rauda: estos son los jugadores que valen mucho dinero en el mercado.

Como leí ayer en el reportaje de ElDesmarque es cierto que ha jugado en varias posiciones, en el medio centro, también de '8', en la media punta y, fíjate tú qué casualidad,… en cualquier posición te da retazos de la enorme calidad que tiene.

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No hace mucho, hablando con uno de los responsables de su fichaje por el Athletic, alguien delante mío le preguntó que cuál es su sitio ideal, pues la respuesta no tuvo desperdicio: ¡es tan bueno que puede jugar donde quiera!

Ahora está llamando la atención bastante en el Bilbao Athletic, donde tan solo ha jugado 10 partidos por varias lesiones, pero salta a la vista que algo tiene que tener para captar tanto el interés a su alrededor. Pero quiero hacer, y aquí me detengo un instante, una precisión a los lectores…

La desacertada comparación de Beñat García con Oihan Sancet

Yo no creo que como se comenta tan alegremente en prensa y foros Beñat sea otro Oihan Sancet. Este chico no tiene la velocidad de giro de Oihan y quizás esa llegada que le hace tan importante en el Athletic, pero este Beñat García es más posicional, por lo tanto tiene aires -para mí- en todo caso de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Ves que puede jugar a un toque, a dos toques, dar continuidad a la jugada, pero a una velocidad de ejecución altísima. Además su altura le permite ir bien de cabeza, y si llega a zonas de ataque maneja los 2 pies con acierto y tiene un buen disparo.

Su debe, que los hay claro con 19 añitos, es que debe tener más continuidad en el juego, porque a veces se diluye en exceso, amén de que necesita aprender a cuerpear, meter el pie a la hora de defender, etc…

Pero sin dramas, a poco que mejore en estos conceptos estamos ante el que para mi gusto es el mayor talento que ahora mismo hay en Lezama.

Lo dicho, si está acaparando titulares en la prensa con escasamente 10 partidos en Primera RFEF sus límites serán los que él quiera, pero reitero: hay pocos elegidos y este es uno de ellos.

Beñat García Goñi. De 2007. Apunten este nombre... y que también lo hago Edin Terzic, el entrenador para los dos próximos años.

.- Por Jesús Barrientos, Entrenador de fútbol y comentarista de Telebilbao