Asís Martín 07 MAY 2026 - 09:56h.

Edin Terzic elige al Athletic por motivos concretos y una persona clave: las ofertas rechazadas

Hasta 7 jugadores del Athletic Club y 3 del Valencia CF pueden perderse la jornada 36

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BilbaoPenúltima cita bilbaína de LALIGA 2025-26 este domingo en el campo de San Mamés, donde a partir de las 16.15 horas se van a ver las caras el Athletic Club de Ernesto Valverde y el Valencia CF de Carlos Corberán en la jornada 35 del campeonato.

Salta la vista que, tras soltar lastre y estrés en el derbi vasco ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza, los rojiblancos llegan a la cita más tranquilos y con la esperanza de dar un impulso, incluso, a sus opciones de jugar la próxima temporada de nuevo en Europa bajo el mando del germano Edin Terzic.

Por contra, el conjunto levantino anda muy agobiado, metido de lleno en la pelea por salvar la categoría con 39 puntos y con la necesidad de cambiar sus últimos resultados en el nuevo estadio de San Mamés si quieren seguir entre la élite del fútbol español un curso más.

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Mucha sangre fría en las venas del Athletic...

En el Athletic resulta llamativo que por fin Valverde tiene a toda la plantilla al completo, no hay lesiones ni sanciones, y parece que se está buscando batir un récord de resistencia y contención en sus filas, ya que nada menos que siete de sus futbolistas están apercibidos de sanción a nada que reciban una tarjeta amarilla ante los che.

Muchos leones aguantan así desde hace varias semanas, pero la lista de 'imputados' aumenta sin parar y se presentan en la jornada 35 con Mikel Jauregizar, Yuri Berchiche, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta, Aitor Paredes e Iñigo Ruiz de Galarreta en alerta si es que quieren viajar a Cornellá para vérselas con el RCD Espanyol el miércoles día 13.

Los che del Valencia CF tienen menos 'candidatos' al castigo

En el Valencia CF la cosa, al menos disciplinaria está más calmada, tan solo se encuentran en alerta amarilla 3 pupilos de Carlos Corberán, que son: Thierry Rendall Correia (pero este libra en Bilbao porque está en el dique seco), Guido Rodríguez y Largie Ramazani. Si alguno de ellos dos es amonestado en la Catedral no podrían ser de la partida en el choque ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez en Mestalla el jueves 14 de mayo.