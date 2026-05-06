David Torres 06 MAY 2026 - 14:01h.

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ValenciaEl Valencia CF se juega la vida, le quedan cuatro jornadas para sumar los puntos necesarios para salvarse y, tras la derrota contra los suplentes del Atlético, se avecinan cambios en el once titular, en especial en la zaga, dónde Carlos Corberán ya tiene recuperados y al cien por cien a dos de sus integrantes más habituales: Eray Cömert, después de superar sus problemas en la musculatura abdominal, y Unai Núñez, que ya estaba en condiciones ante el Atlético de Madrid.

Los dos tienen serias posibilidades de volver al once inicial en San Mamés. El primero, en detrimento de Pepelu, que, a tenor por lo visto en las últimas sesiones de entrenamiento, volverá a contar para la medular tras haberle solventado el "marrón" a Carlos Corberán cuando no había centrales disponibles. El segundo, Unai, en el lugar de Renzo Saravia, que aunque ha cumplido en los partidos que le ha tocado jugar, no llega al nivel del central vasco que, además, vivirá en La Catedral su partido más especial.

Hasta la fecha, Carlos Corberán siempre ha jugado con un 1-4-4-2 ante el Athletic Club, por lo que hoy ha probado con defensa de cuatro, pero en ninguno de los dos equipos ha formado con Pepelu de central. Es más, para completar las duplas, ha sido Baptiste Santamaría el que ha competido ahí. Es decir, si Pepelu juega, será en el pivote.

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Lucas Beltrán y los descartados para San Mamés

El delantero argentino Lucas Beltrán no se ejercitó este miércoles con el Valencia debido a unas molestias en la rodilla, a falta de dos sesiones de entrenamiento antes del partido contra el Athletic Club en San Mamés este domingo, su presencia en La Catedral se hace inviable. cualquier ayuda es poca pero no podrá contar ni con Beltrán, ni con el recientemente lesionado Thierry Rendall, ni los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier, que siguen con sus procesos de recuperación. Tampoco le da tiempo a Julen Agirrezabala, que sí está cerca de poder volver.