LALIGA denuncia los cánticos en Mestalla

David Torres 06 MAY 2026 - 11:01h.

Contra el Atlético de Madrid antes y durante el partido

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre" contra los jugadores

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ValenciaEl Valencia CF perdió en Mestalla ante el Atlético de Madrid y su afición se ensañó con el equipo y el cuerpotécnico durante y después del partido, cuando los jugadores y el entrenador fueron despedidos con gritos (vídeo superior). Sin embargo, LALIGA únicamente se ha fijado en aquellos cánticos ofensivos contra el rival, en este caso el Atlético de Madrid.

LaLiga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

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Las denuncias contra la afición del Valencia CF

En ese sentido, LALIGA denuncia que, instantes previos al comienzo del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico "Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret".

Además, señala en su informe que, en el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico: "Alé puto Atléti, oé, oé".

LALIGA, en su informe, hace constar también que, el Valencia emitió algunos mensajes en contra de la violencia e insultos a través de los videomarcadores del estadio de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro con los siguientes textos: "El Valencia CF contra la violencia y los insultos en el fútbol" y "Juntos contra el racismo".

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", añade en su informe en referencia a la Grada de animación.

En cuanto a las medidas de prevención de la violencia que el Valencia CF haya podido adoptar, se han de mencionar las siguientes medidas acreditadas: en todas las puertas de entrada se realizaron cacheos exhaustivos de bolsos y mochilas por parte de la seguridad privada del club local, con la finalidad de evitar la introducción de elementos prohibidos.