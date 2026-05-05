Los cuatro rivales y los cuatro escenarios que enfrentará el Valencia CF para lograr la permanencia

Mestalla debe ser clave ante el Rayo y contra el Barça

Qué posibilidades tiene el Valencia CF de descender a Segunda: cambio en los porcentajes

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ValenciaEl Valencia CF se ha ganado por deméritos propios tras perder ante un Atlético descafeinado y plagado de canteranos jugarse la salvación de las cuatro últimas jornadas de LALIGA. Lo hará ante cuatro rivales que, por fortuna para los intereses valencianistas, tienen buena parte del trabajo hecho esta campaña.

El calendario final de campaña del Valencia CF, si se hubiera repasado hace un par de semanas habría sido considerado como terrorífico, pero no es menos cierto que las realidades de los rivales del Valencia se han suavizado enormemente con el final de temporada. El conjunto de mestalla decidirá si ese equipo de primera o no en el último año de su estadio actual jugando dos partidos fuera de casa y dos en casa de ellos dependerá su clasificación final .

Los cuatro escenarios y las cuatro realidades que el Valencia CF se enfrenta para la salvación: El Athletic aspira a Europa

El Valencia comienza su andadura final de campaña ante el rival con más cosas en juego. No en vano visita al Athletic Club en San Mamés, justo en el momento en que los rojiblancos han renacido y vuelven a tener opciones de disfrutar competición europea. Con 44 puntos son octavos empatados con el Getafe y a tres del Celta, que sexto.

Tras la remontada ante el deportivo Alavés, el equipo de Ernesto de Valverde, que está de salida, se juega del todo o nada europeo ante los de Carlos Corberán. Necesitan por tanto ganar y por tanto serán un rival complicadísimo para el Valencia.

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El Rayo Vallecano: partido clave

Posteriormente, los valencianistas recibirán, en el Camp de Mestalla, al Rayo Vallecano el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas. Es entre semana y ante un Rayo Vallecano que ya ha cumplido esta temporada con su magnífica participación en la Conference League. Los madrileños se la juegan este sábado y podrían llegar con una final a la vuelta de la esquina, ya salvados en LALIGA y prácticamente sin opciones europeas. Precisamente, el hecho de estar peleando todavía en la tercera competición continental le da algo de ventaja a los de Carlos Corberán. Si bien es cierto, la experiencia contra el Atlético de Madrid No es muy halagüeña en ese sentido. No obstante, y siempre sobre el papel con el apoyo de Mestalla , el Valencia podría sacar adelante el encuentro porque la presión por ganar es mayor.

La Real Sociedad: todo hecho

Seguidamente, los valencianistas viajarán a San Sebastián para medirse ante la Real Sociedad (fecha por determinar). Será en esa misma semana, en concreto, el fin de semana de él 16 17 de mayo. La Real, con plaza europea asegurada tras ganar la Copa del Rey, tiene todo hecho esta temporada. Puntuar en el Reale Arena de San Sebastián no es sencillo, pero con un equipo txuri-urdin de retirada tras ganar la Copa del Rey tiene la competición europea asegurada y escasísimas opciones de entrar entre los seis primeros. La presión de nuevo será para el Valencia y eso tiene que hacerlo valer en su visita a domicilio. Como se vio ante el Sevilla este lunes, los vascos ya están a medio gas.

El Barça, campeón y de vacaciones pensando en el Mundial

Los de Carlos Corberán terminarán la temporada en el feudo valencianista contra el FC Barcelona (fecha por concretar). La última jornada de la temporada en Mestalla parecía una trampa mortal. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos ha hecho que esa dificultad se haya relajado con el paso de las jornadas.

El Barcelona llegará a Mestalla como campeón de Liga y pensando la mayoría de sus jugadores el Mundial. Eso, a priori, significa que el Valencia, de nuevo necesitado de puntos para salvarse, tendrá la ventaja que implica jugarse algo ante un rival ya de vacaciones. Además, cuenta con el apoyo de Mestalla. Si bien es cierto, Carlos Corberán ha sido incapaz de ganarle hasta la fecha.