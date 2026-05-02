Los tres fantasmas de Carlos Corberán que amenazan sus remontadas en las segundas vueltas

Carlos Corberán puede firmar otra segunda vuelta de récord pero debe romper su maleficio ante Barça, Atlético o Rayo

Qué probabilidades tiene aún el Valencia CF de bajar a Segunda

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ValenciaEl Valencia CF recibirá este sábado al Atlético en Mestalla, en la jornada 36 será el Rayo Vallecano el que visite su feudo y en la última de la Liga se enfrentará al Barcelona. Es una oportunidad de oro para completar una segunda vuelta que, como la temporada pasada, remedie el desastre de la primera entrega de LALIGA. Y es que, si algo ha mantenido a Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla, además de la apuesta de la propiedad por la estabilidad, es por el rendimiento que saca en las segundas vueltas de la competición. Pasó en la campaña anterior, cuando salvó a un equipo que en Navidad estaba desahuciado. Y este, va camino de repetirlo.

Las segundas vueltas de Corberán, su gran aval

La segunda vuelta de la temporada pasada salvó al equipo e, incluso, le permitió acercarse a Europa como este año, en el que está a la misma distancia del descenso en Europa. Y es que, en esta campaña, Corrberán y el Valencia CF han sumado 22 puntos de los 39 que tiene en la actualidad y, de nuevo, está en su mano decidir si apuesta por la salvación, la tranquilidad o si, por el contrario, se condena a sufrir hasta final de campaña para asegurar la permanencia.

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Tres fantasmas de Carlos Corberán contra sus segundas vueltas

Para decidir hacia dónde va el Valencia CF y cómo acabará el año, en el camino de Corberán se cruzan tres de sus fantasmas. Así, el conjunto valencianista cerrará la Liga en Mestalla con tres rivales a los que no ha ganado aún con el técnico de Chester en su banquillo, como son el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y el Barcelona.

Solo el equipo Atlético ha visitado Mestalla en Liga en este tiempo, fue el curso pasado y se impuso por un contundente 0-3. La otra derrota frente al Atlético fue más ajustada (2-1) en el Metropolitano en la primera vuelta de la actual campaña.

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El duro parcial contra el Barcelona

Por su parte, el Barcelona le ha endosado un parcial de 13-1 en los dos duelos disputados en territorio azulgrana: 7-1 la temporada pasada y 6-0 este curso. Además se midieron en la 24-25 en la Copa y el Barça pasó a semifinales tras imponerse por 0-5 en Mestalla.

Los enfrentamientos ante el Rayo se han saldado con idéntico marcador (1-1) en Vallecas. Toca la reválida en Mestalla.

No son, sin embargo, sus únicos fantasmas, aademás de estos tres rivales tampoco ha sido capaz de imponerse a otros cuatro equipos como son el Villarreal, Betis, Oviedo y Elche.